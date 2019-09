A Lenovo megoldotta az egész napos laptopozást

Az Intel tizedik generációs processzoraival frissítette fel a Lenovo az elegánsabb és drágább Yoga termékvonalat, és a berlini IFA kiállításon bemutatott sok újdonság közt találtunk egy igazi csemegét, a digitális munkásoknak nagyon kedvező tulajdonságokkal. A középkategóriás Yoga C640 és C740 laptopok csupán processzorfrissítést kaptak, az élvonalbeli Yoga C940 viszont megfelel az Intel Project Athena előírásainak, amit röviden úgy lehte összefoglalni, hogy könnyű, vékony, és mégis lenyűgözően sokáig bírja aksiról.

Unalmas lehet már megint azt hallani, hogy mesterséges intelligencia (MI) került egy eszközbe, és valóban nem a megvalósítás módja a lényeges, hanem hogy mit értek el vele.

Felskálázó motort kapott a Yoga C940, mint a tévék

Ha megnézünk egy kisebb felbontású, régebbi videót, akkor a laptop grafikus rendszere felhúzza a felbontását full HD minőségűre, a minőség javításával, hogy teljes képernyőn is élvezhető legyen a tartalom.

Az MI optimalizálja a teljesítményt és az akkumulátor terhelését is, és a Lenovo azt mondja, hogy a vékony gépből akár 17,5 órányi működés is kihozható, amennyiben a full HD kijelzőt választja a vevő a 4K felbontású helyett. A készenléti módot pedig úgy alakították ki, hogy tényleg azonnal felébredjen a gép az alvó állapotból. Ezek mind nagyon hasznosak, ha a laptopot a szórakoztatáson kívül munkára is használjuk. A Yoga C940 ára 1500 euróról indul.

Eközben viszont a Yoga laptopokat is utolérte a legfrissebb elektrikai trend, hogy hanggal legyenek vezérelhetők. Bizonyos típusokban - és a támogatott régiókban, nem magyar nyelven - Amazon Alexa is fut majd a laptopokon, és az az igazán érdekes újdonság, hogy az asszisztens lezárt kijelzőn is működik majd, reagál a felhasználó kérdéseire. Jó megoldás mindazoknak, akik nem szeretnének külön költeni egy hangutasításokat kezelő kütyüre, ha már úgyis vettek egy több százezer forintos laptopot.

Kevesebb munka, kevesebb pénz

Akinek nincs szükséges laptopra, és csak egy szórakoztató tabletre vágyik, annak is jut hangvezérelt asszisztens a Lenovótól. A vállalat két új tabletet mutatott be, a Yoga Smart Tabot és a Smart Tab M8-at, és mindkettőn a Google Assistant fut.

A Smart Tab M8 egy hagyományos formájú és viszonylag gyenge teljesítményű eszköz, MediaTek A22 processzorral, 8 colos kijelzővel, 32 GB-os tárhellyel és csupán 2 GB RAM-mal, ami leginkább a szappanoperák melletti facebookozáshoz és sudokuzáshoz ideális, nem szabad túl sokat várni tőle. Nem is lesz drága, 150 eurót kérnek érte. A dokkolójába helyezve viszont készen várja a hangutasításokat, kérdéseket, megmutatja az időjárást és az értesítéseinket, és vezérelhetjük vele a zenelejátszót.

Kétszer többe kerül az M8-nál a Yoga Smart Tab, amely egy évekkel ezelőtti formatervet elevenít fel - volt már ugyanilyen felépítéssel egy projektoros tabletje is a Lenovónak. A Smart Tabnak egy kihajtható fém támasza van, ezzel lehet az asztalra állítani és fektetni. Csúcskategóriásnak ezt sem mondanánk a gyenge Snapdragon 439 csipkészlet miatt, amit 3 vagy 4 GB RAM-mal és 32 vagy 64 GB-os tárhellyel lehet majd beszerezni, 10,1 colos kijelzővel és 10 órás üzemidővel.

A 300 eurós gép csőszerű markolatában ezúttal nem egy projektor, hanem egy egész erős sztereó JBL hangszóró kapott helyet, így a Smart Tab egy kerti grillezésen vagy főzőcskézés közben is jól szórakoztat.

Még több Thinkbook érkezik

A Lenovo idén tavasszal elindított Thinkbook sorozata is a munkaeszközt ötvözi a szórakoztatással, de inkább az előbbin van a hangsúly. Ezek a gépek jóval olcsóbbak, mint a Thinkpadek, és azt mondják, hogy a fiatal munkavállalók igényeire vannak belőve.

Idén novemberben kerül a boltokba három új modell, a csupán 665 eurós Thinkbook 15, a 675 eurós Thinkbook 14, valamint a 700 eurós Thinkbook 13s. Ezekben is már az Intel tizedik generációs processzorai dolgoznak, és hosszú akkuidőt ígérnek, a 15 colos gép esetében ez akár 12 órás működést is jelenthet.