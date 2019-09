Kicsit csalódás volt a 482 km/órás tempó

Elon Musk űripari cége, a SpaceX 2015 óta rendezi meg minden évben a Hyperloop Pod bajnokségot, amin a világ legjobb egyetemeinek mérnökcsapatai versengenek azon, ki tud gyorsabb kísérleti kapszulát építeni Musk dédelgetett szupervonat-álmához, a Hyperloophoz. Idén, ahogy minden eddigi évben, a müncheni műszaki egyetem csapata nyert, méghozzá óriási fölénnyel.

A csapat egyik kulcsembere - a meghajtással foglalkozó csoport vezetője - egy magyar diák, Csillik Levente volt. Vele beszélgettünk a TNT podcast új epizódjában arról, hogy valójában mi is ez a Hyperloop, mitől annyira nagy szám, hogyan fogja az egész életünket felforgatni, ha egyszer elindul, és mitől olyan jó a müncheni egyetem, hogy a mérnökhallgatói rendszeresen agyonverik a világot Hyperloop-építésben. Szó esett még továbbá arról, hogy:

Mi az a podcast és miért jó?

A podcast az interneten bármikor elérhető rádióműsort jelent, ami rendszeresen jelentkezik. A podcasthallgatást okostelefonos alkalmazások és szolgáltatások segítik, amikkel az adások letölthetők, offline is hallgathatók, és megjegyzik, hogy hol tartottunk legutóbb egy műsorban. Podcastot hallgatni vezetés, házimunka vagy sportolás közben is lehet, míg olvasni nemigen. Az Indexen a támogatóinknak hála egy csomó podcast podcast indult az elmúlt hónapokban, ezúton is köszönjük, hogy ezt lehetővé tették az olvasóink.