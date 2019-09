1300 bankkártya adatát jegyezte meg egy japán pénztáros

Yusuke Taniguchi, a 34 éves részmunkaidős pénztáros egy bevásárlóközpontban dolgozott, és ahelyett, hogy mindenféle trükkhöz vagy csaláshoz folyamodott volna, hogy megszerezze az emberek bankkártyájának adatait, megjegyezte az adatokat a fotografikus memóriájának köszönhetően.

A Gizmodo cikke szerint 1300 károsultja van az ügynek, és azt egyelőre nem tudni, hogy a férfinak olyan a memóriája, hogy hónapokkal később is vissza tudta idézni a számokat, nevet, lejárati időt és biztonsági azonosítót, vagy csak néhány percig maradt meg a fejében, ugyanis találtak nála egy jegyzettömböt is, benne a kártyaadatokkal. De még abban az esetben is figyelemreméltó a képessége, ha csak addig tudta fejben tartani a számsorokat és nevet, amíg kiszolgálta a vásárlókat.

A férfi bevallotta, hogy később használta a kártyaadatokat, mindenfajta dolgot vett magának, amiket aztán eladott, hogy az így befolyó összeggel fedezze a megélhetésének költségeit.

Az is egyértelművé vált a rendőrök számára, hogy a férfi átlagon felüli memóriája nem járt együtt átlagon felüli intelligenciával, ugyanis azon túl, hogy magánál tartotta az összes kártya adatát tartalmazó jegyzettömböt, így az összes csalást vissza lehet hozzá vezetni, a lopott adatokkal megrendelt termékek kiszállítását a saját lakásába kérte.

Az eset arra azonban tökéletesen rávilágít, hogy nem elég csak attól tartani, hogy a kártyaadatokhoz kütyük vagy fondorlatos csalások árán lehet hozzájutni, hanem elég egy jó memóriával rendelkező ember, vagy a pénztár feletti kamera is, hogy le lehessen olvasni az adatokat. Ezért érdemes mindig kis tokban tartani, illetve rendszeresen figyelni arra, van-e gyanús pénzmozgás a számlánkon.