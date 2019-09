Bebizonyították, hogy a Holdat és a Marsot is le lehet betonozni

Először sikerült űrhajósoknak cementet előállítani az űrben, ami azért izgalmas, mert a cement máshogy viselkedik a világűrben mint a Földön, viszont ezzel lehetőség van arra, hogy egyszer majd a Holdon vagy a Marson lehessen élőhelyeket építeni.

A Nemzetközi Űrállomáson sikerült súlytalanság állapotában cementet előállítani, most pedig azt vizsgálták, mennyire hasonlít ez a Földön előállított cement tulajdonságaira.

A beton homok, kőpor, kavics, víz és cementpor megfelelő arányú keveréke, és a Földön mindenképpen egy megbízható és tartós építőanyagnak bizonyult, de arra is alkalmas lehetne, hogy a jövő űrhajósait védje a kozmikus sugárzástól, és a Földön kívüli élet veszélyeitől.

A Mars és a Hold-expedíciókhoz olyan felszerelésre lesz szüksége az embereknek, amikre nem hat az extrém hőmérséklet és sugárzás. Ez az egyetlen módja az infrastruktúra kiépítésének ezeken a helyeken

-mondja a kutatás vezetője, Aleksandra Radlinska, a Penn Egyetem mérnöke a NASA közleményében. Az egyik ötlet, hogy betonszerű anyagból kellene építkezni az űrben, mert az nagyon erős, és jól véd. Ráadásul az is lehetséges, hogy az előállításához használható olyan anyag, ami a Hold vagy a Mars felszínén is megtalálható. Vagyis mikor holdbéli vagy marsi kolóniákról beszélünk, akkor az ott letelepedő emberek helyben talált anyagokból építhezhetnének, és nem kellene ezeket a Földről küldeni.

A vizsgálatban kalcium-szilikátból és vízből állítottak elő cementet, ami a Földön kifejezetten elterjedt az építőiparban, ugyanakkor azért izgalmas, hogyan viselkedik a súlytalanság állapotában, mert mikor a cementport vízben oldják fel, akkor átrendeződnek a kristályai, és megváltozik az anyag molekuláris struktúrája, ezért volt fontos látni, hogy erre a gravitáció hiánya hogyan hat.

Az űrben készült cementet visszaküldték a Földre, ahol a kutatók összevetették az ISS-en, és a Földön készült mintákat, és azt látták, hogy nagyon más a két anyag szerkezete. Az űrben készült sokkal porózusabb volt, ez pedig hatással lehet az anyag erősségére, de még további vizsgálatokat kell végezni, hogy kiderüljön, hogy ez mennyire befolyásolhatja beton minőségét. Az is kérdés, hogy amennyiben változtatnak az összetételen, akkor alkalmassá lehet-e tenni arra, hogy az űrben használják, illetve hogy mennyire befolyásolja az eredményt, hogy a mintákat az űrben nem ugyanazzal az eljárással állították elő, mint a Földön, hanem zárt tasakban kísérleteztek. Radlinksa szerint a kutatás oroszlánrésze még hátravan, mégis hatalmas siker, hogy sikerült azt bizonyítani, hogy a világűrben is lehetőség van akár betont is előállítani.