A Glia Project szabadon hozzáférhetővé tenné sztetoszkópok, érszorítók, sőt dialízis gépek 3D-nyomtatóval megvalósítható terveit, hogy a piaci árnál jóval olcsóbban juthassanak hozzá ezekhez például háborús területeken. A palesztin-kanadai származású Tarek Loubani azt mondja, hogy ezzel a módszerrel olyan helyeken is saját magának tudna például egy orvos sztetoszkópot nyomtatni, mint Gáza, vagy olyan helyekre is eljuthatnának így ezek az eszközök, ahova semmilyen körülmények között nem tudnak ilyen orvosi felszereléseket szállítani.

A számításaik szerint egy sztetoszkóp előállításának költsége kevesebb mint 3 dollár, míg egy érfogó nagyjából 7 dollárba kerül így.

Most azonban dialízis gépeket is gyártanának így, amikre nem csak a háborús övezetekben lenne szükség. Loubani arról mesélt, hogy ezek nem azért drágák ezek, mert bármi különleges dolog kellene hozzá, hanem mert a gyártók mesterségesen feltornázzák az árakat. Egy dialízisgép alkatrészei között nincs átjárás, Loubani hasonlatával élve olyan ez, minthogy a Gilette borotva sem kompatibilis a Wilkinsonnal. Sok esetben 100 dolláros nagyságrendet tesznek ki egyszer használatos kiegészítők, és a kórházak nem tudják azt mondani, hogy ebből szeretnénk egy olcsóbbat, mert egészen egyszerűen nincs a piacon olyan, ami kompatibilis az adott géppel. Ez bármelyik kórház vagy betegbiztosító kasszáját megterheli, hát még azokét, ahol a háborús övezetben adományként kaptak ugyan dialízishez szükséges gépeket, de egyszerűen nincsen keret arra, hogy ennyit költsenek az egyszer használatos kiegészítőkre.

Gázában például ezeket hazaviszik a páciensek a már használt orvosi eszközöket, otthon átmossák, és addig használják, amíg teljesen tönkre nem megy.

Sterilizálni nem tudják, így nem meglepő, hogy mennyi a fertőzés. Nem lehet végletekig arra alapozni, hogy majd a fejlett országok adományoznak, ráadásul ha nem ugyanannak a gyártónak a termékét küldik, akkor nem is lesz kompatibilis a berendezéssel.

Ezt oldanák meg 3D nyomtatással. Loubani ugyanis arról mesélt, hogy lenne elég egyszer használatos eszköz és elég gép is, sőt hegyekben állnak a raktáraikban, de mivel ezek nem kompatibilisek egymással, így mégsem jutnak az eberek megfelelő kezeléshez. Ezért szeretnének egy olyan megoldással előállni, mint például egy egyszerűen nyomtatható átalakító, hogy a különböző gyártmányú eszközöket egymással kompatibilissé lehessen tenni. Sőt akár az is működhessen, hogy egy olyan gépet nyomtatnak, ami az összes egyszer használatos orvosi eszközzel kompatibilis. Így pedig az adományozó országoknak sem a drága dialízisgépeket kellene megvenni, hanem csak a steril alkatrészeket, és így minden beteg megfelelő ellátást kaphatna a szegényebb régiókban is.