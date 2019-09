Mindent bevet a Samsung a Watch Active 2 órával

Szűk fél év telt el a Galaxy Watch Active bemutatása óta, és máris itt van a sorozat következő tagja, a Watch Active 2. Ugyanúgy néz ki, mint az elődje, de a csinos számlap körül sok minden megváltozott. Például visszatették az órába a korábbi modellek egyik legjobb megoldását, a számlap körül elforgatható tárcsát. Ezt azonban mechanikus szerkezet helyett virtuálisan oldották meg, elég végighúzni az ujjunkat az óralap körívén, hogy pillanatok alatt végigszaladjunk a főmenü elemein.

Okos megoldás olyan szempontból, hogy kikerült az órából egy lehetséges hibaforrás, hiszen jól tudjuk, hogy ami mozgatható, az előbb vagy utóbb elromlik. Ezzel viszont az üveg előlap maradt védtelenebb, nincs egy körgyűrű alá süllyesztve.

Bónusz előny: ettől igazán gyönyörű és elegáns az Active 2.

Annyi változott még, hogy a korábbi 40 milliméteres modell mellett bekerült a kínálatba egy nagyobb, 44 milliméteres. Az előbbinek 1,2 colos, az utóbbinak 1,4 colos a 360×360 pixeles kijelzője. Olvasva ez nem tűnik akkora különbségnek, de élőben látva a két órát nagyon is szembetűnő.

Anyaghasználatban is vannak vannak új opciók, a korábbi Watch Active csak alumíniumházzal volt kapható, míg az Active 2 esetében választhatunk alu és acél közül. Az utóbbi elég sokat hozzáad az eleganciához, elképesztően jól mutat egy bőrszíjjal, öltöny mellé határozottan ezt ajánlanánk a matt alu helyett, az utóbbi viszont fiatalosabb, játékosabb, főleg, ha valamilyen színes szíjat is veszünk hozzá.

A Samsung frissítette a pulzusmérőt és a többi egészségügyi szenzort, és elvileg egy elektrokardiogram (EKG) is elérhető lesz benne, amint megkapja a szükséges hatósági engedélyeket. Az ilyen komolyabb egészségügyi méréseknél fontos, hogy szakmailag is rábólintsanak, ezért senkit sem biztatnánk arra, hogy csak az EKG miatt vegye meg az órát, mindaddig, amíg nincs hivatalosan kimondva a funkció támogatottsága. Azért kell óvatosan bánni az ilyen félamatőr EKG-kkel, mert az ebből eredő adatokat mind a felhasználók, mind az orvosok félreértelmezhetik.

Ronthat az egészségügyi állapotunkon, ha teljesen fölöslegesen bepánikolunk valami negatív vagy annak tűnő adat láttán.

Szoftveresen is jókora frissítést kapott az Active 2, például a Bixby kezeli a fitneszfunkciókat, megoldották a Spotify appban az offline lejátszást, sőt, még Youtube lejátszó is készült az órára, maga a Samsung rendelte meg. Sok értelmét nem látjuk, de aki a milliméteres pixelharc rajongója, mostantól a Watch Active 2-vel is élhet e szenvedélyének.

Rajzolt óralapokból változatlanul nagy a kínálat, és itt is tudtak újat mutatni. Nekünk nagyon bejött a személyre szabásnak ez az új opciója: elég lefotózni a rajtunk lévő ruhát az órával párosított telefonunkkal, és egy algoritmus a ruha színei alapján készít nekünk egy saját óralapot. Amint a képen is látható, a szoftver minden azonosított színt felhasznált, és ezekből fél tucat variációt készít, hogy legyen miből választani.

Fotó: Németh Sz. Péter

Fitnesz a Samsunggal

Az egészséges életmód elősegítéséhez kitalált Watch Active 2 használatának szerves része a mobilon futó Samsung Health alkalmazás. Ennek az az elsődleges funkciója, hogy begyűjtse és érthető formában tálalja nekünk a mérési adatokat a lépéseink számáról, a megmászott emeletekről, az aktívan töltött időről, az alvásunkról, és opcionálisan, ha szerzünk hozzá kiegészítő mérleget, a testsúlyunkról. Persze kézzel is beírhatjuk a súlyadatokat.

Az app egyik legjobb funkciója a Together menüpont alatt található, ahol a megtett lépéseink alapján mutatják a helyünket a globális rangsorban. A Samsung Health appot a legfrissebb adatok szerint hetente 60 millióan, naponta 14 millióan használják.

Berlinben az IFA kiállítás bejárása elég volt ahhoz, hogy a fölső 1 százalékban találjam magamat, egy hét alatt több mint százezer lépést megtéve, ami köszönőviszonyban sincs a világátlaghoz közeli hétköznapjaimmal, amikor általában legfeljebb 6000 lépés teszek meg naponta.

Az átlag legyűrése éppen úgy tud motiválni, mint az alatta látható globális kihívások, most szeptemberben például kétszázezer lépést kell megtenni, hogy pontokat kapjunk. Sajnos egy aprócska hiba itt becsúszott: ha nem szeptember 1-én szállunk be a versenybe, hanem később, akkor az app nem nézi vissza a korábbi napok eredményeit, csak aznap kezdi el a számlálást. Még szép, hogy zavar kábé 45 ezer lépésem kihagyása.

A Galaxy Watch Active 2 nagyon érett termék, divatos és sportkiegészítőként is megállja a helyét. Az aksija is egész jó, a 44 milliméteres változat bőven kibír két napot, ha nem küldünk rá minden létező értesítést, csak a legfontosabbakat. A kisebb 40 millis élettartama másfél nap, érdemes minden este az induktív töltőre helyezni, hogy ne kelljen nap közben monokróm takarékos üzemmódra váltani. Mozgásra ösztöntő eszközként is bevált, és ha azt kérjük, minden órában ránk szól, hogy keljünk fel a székünkből.

A Samsung nem azoknak az embereknek készítette el ezeket az órákat, akik atléták, sportolók, hanem szeretnének egy divatos, sokat tudó okosórát, amely segít sportosabbá tenni a hétköznapokat. A bennük megtalálható sok apró kis extrának természetesen ára van, a Watch Active 2 az okosórák felső kategóriájába tartoznak. Alumíniumtesttel a kisebb változat ára 95 ezer forintról indul, a nagyobb 105 ezerről, acéltesttel pedig 125 illetve 135 ezret kérnek értük.

Tesztünket egy Samsung Galaxy S10+ mobillal végeztük el. Az óra csatlakoztatásához szükséges appok, a Samsung Gear órakezelő és a Samsung Health más mobilokra is letölthetők.