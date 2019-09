Amputálni kellett egy férfi péniszét a Viagra miatt

Amputálni kellett egy férfi péniszét az Egyesült Királyságban, miután a szervezete rosszul reagált a Viagrára. Az elmúlt két évben több tucat ember szenvedett tartós erekciót a gyógyszertől, 28-an pedig meg is haltak tőle.

Az érintett férfiak több, mint 279 mellékhatásról számoltak be az MHRA-nek (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency). Néhányan szívproblémákat észleltek tőle, de a gyakori tünetek között szerepelt a homályos látás, az eldugult orr,és a banán alakú pénisz is.

Pár hónappal ezelőtt végeztek egy országos felmérést Angliában, amelyből kiderült, hogy a férfiak 15%-a használ Viagrát, vagy más merevedési zavarra megoldást kínáló gyógyszert, ezzel szemben a skót férfiaknak csak a 11%-a.

Az amputálás egyébként nem egyedi eset. 2013-ban egy kolumbiai farmer adagolta túl a Viagrát, hogy barátnője kedvében járjon, de egy hétig tartott az erekciója. Csak az egy hét eltelte után keresett fel orvost, aki már nem tudott rajta másképp segíteni.

A Viagrát 1998-ban hozták először forgalomba az Egyesült Államokban. Hatóanyagát, a szildenafil-citrátot eredetileg magas vérnyomás és szívbetegségek kezelésére fejlesztették ki, de a gyógyszer tesztelése során furcsa hatásokat váltott ki a kísérleti alanyokból. Szívbetegségek kezelésére nem volt hatásos, viszont így ez lett az első eredményes potenciazavarra használatos készítmény.

