A Tejút közepén lévő fekete lyuk éhesebb, mint valaha

A galaxis középpontjában székelő szupernehéz fekete lyuk, a Sagittarius-A* ez előző évben soha nem látott mennyiségű anyagot szippantott magába, áll a Los Angeles-i Kaliforniai Egyetem (UCLA) csillagászainak tanulmányában.

Még sohasem láttunk hasonlót, mióta ezt a szupernehéz fekete lyukat tanulmányozzuk, az elmúlt 24 évben. Általában egészen csendes, diétázó fekete lyuk módjára szokott viselkedni. Nem tudjuk, most ki váltotta ki nála, hogy egyszeriben habzsolni kezdett

- nyilatkozta a Guardiannek Andrea Ghez, a kutatás vezetője. A vizsgálatban több mint 13 ezer megfigyelés adatait elemezték a fekete lyukról, amelyeket 133 éjszakán végeztek 2003-tól kezdődően. A megfigyelések a hawaii Keck-obszervatóriumban, illetve a chilei Európai Déli Obszervatórium Nagyon Nagy Távcsövével történtek.

A fekete lyukat magát ily módon nem lehet közvetlenül tanulmányozni, hiszen nem jön ki belőle fény, de az eseményhorizonton kívül lévő, a fekete lyuk felé egyre gyorsuló és felizzó gázok sugárzását lehet mérni. A kutatócsoport felfedezte, hogy május 13-án az eseményhorizont közvetlen környezete kétszer olyan fényes volt, mint a második legfényesebb állapot, amit megfigyeltek. Emellett még két, különösen fényes jelenséget is megfigyeltek a fekete lyuknál,

egyikre sem volt példa korábban.

A kutatócsoport által kifejlesztett új kutatási módszer segítségével újraelemeztek régebbi, rosszabb minőségű felvételeket is, és megállapították, hogy a fekete lyuk környezete az elmúlt negyedszázadban sosem volt olyan fényes, mint az elmúlt évben.

A nagy kérdés, hogy mit jelent ez a különösen erős anyagelnyelés, és az ebből adódó fényjelenség. Elképzelhető, hogy a fekete lyuk új életfázisba lépett, de az is, hogy e tűzijátékok csak múló szeszélyek. A hipotézisek szerint elképzelhető, hogy a jelenséget az okozza, hogy tavaly nyáron a fekete lyuk megközelítette az S0-2 jelű csillagot, és annak gázai most léptek be a lyukba. Az sem kizárt ugyanakkor, hogy az izzó anyag egy kettőscsillagból, a G2-ből származik, amely 2014-ben merészkedett túl közel a fekete lyukhoz.