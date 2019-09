Egy presszót kérek, bögrével fizetnék

2021-ig az EU biztosan betiltja az egyszer használatos műanyagok használatát, ez azonban sok területen felvet kérdéseket. Hogyan pótolható az egyszer használatos műanyag a vendéglátásban? Ugyanolyan lesz-e a koktélozás szívószál nélkül? Mibe fogják rakni az elviteles kávét? Utóbbi kérdésre keresett választ egy pesti kávézólánc is, aztán gondolt egyet, és megspékelte a megoldást egy mobil alkalmazással - így eltűnt a Kaffeine-ből az elviteles pohár és megszületett az okosbögre.

A clever cup története egy évvel ezelőtt kezdődött, amikor a Tamp&Pull és a Kaffeine üzletek vezetője, Nagy Dávid törzsvásárlói program után nézett: meg is találta a Bakos Kriszta és Szilágyi András által fejlesztett ügyfélkártyás programot. Ennek a lényege, hogy mindamellett, hogy kártyaalapon és virtuálisan is elérhető, a vendégek pénzt tudnak rá tölteni, pontokat tudnak gyűjteni, tudják követni az aktuális kuponokat, illetve akár ajándékba is tudják adni másoknak. Ezt az alap szoftvert gondolta tovább Nagy Dávid, hogy aztán a repohár-rendszert és az ügyfélkártyás virtuális szoftvert összegyúrva létrejöjjön egy olyan pohár, ami környezettudatos és a törzsvásárlói rendszer előnyeivel is rendelkezik. A pohárral jelenleg csak a Kaffeine hálózatában találkozunk, a fejlesztők szerint azonban hosszabb távon terjeszkedni is terveznek.

Nem presszokásos kávézás

Az okosbögre egy újrahasznosítható és hordozható műanyagpohár 12 különböző színváltozatban (van pl. zöld, lila, szürke vagy türkizkék is). Ha elviteles kávét vásárolunk, a megszokott eldobható pohár helyett két másik opció közül választhatunk:

ha nem akarunk hosszútávon visszajárni, 500 forintért kapunk egy sima poharat, amit aztán ha visszahozunk, visszakapjuk az árát,

ha pedig a törzsvásárlói rendszert is igénybe szeretnénk venni, 5000 forintért vásárolhatunk QR-kódos szalaggal ellátott clever cupot. Ezt az 5000 forintot utána a poháron visszakapjuk, le tudjuk vásárolni azt.

A Tamp&Pull és a Kaffeine üzletek vezetője, Nagy Dávid

Ha utóbbi mellett döntünk, a clevercup.co oldalon beregisztrálhatjuk a poharunkat, itt látni fogjuk az egyenlegünket, plusz a regisztrációért jóváírnak nekünk 500 pontot is, ami ugyanennyi forintnak felel meg. Az oldalt le tudjuk menteni a telefonunkra, és többnyire gyorsan el is érhetjük így mindig a virtuális kártyánkat. A QR-kódunk ugyanis innentől a telefonunkról is elérhető lesz - tehát akkor is tudunk a bögrével fizetni, ha az nincs nálunk. Ezzel mondjuk ütközhetünk nehézségekbe, mert az alkalmazás néha hibát jelez, néha pedig kiléptet, de ha a poharunk számát és a PIN-kódunkat tudjuk, mindig hozzá tudunk férni a virtuális kártyához.

Akkor sem kell aggódnunk, ha a QR-kódos szalagot elhagynánk vagy lekopna, a kávézókban kicserélik egy újra. A piszkos poharainkat elmossák bent, a bögrével pedig a feltöltött egyenlegből bármit, a pontokból csak kávét tudunk vásárolni. A fizetés az üzletek szempontjából is hasonlóan egyszerű: nekik mindössze internetelérésre és egy alkalmazásra van szükségük ahhoz, hogy feltölteni és levonni is tudjanak a bögréről.

De tényleg ez a jövő?

A clever cupot szeptember első hetében kezdték el fokozatosan bevezetni a hét Kaffeine kávézóban, a hét vége felé már mindenhol lehetett kávéspohárral fizetni. Kipróbáltuk mi is, hogyan működik a gyakorlatban - általánosan azt tapasztaltuk, hogy a baristákat elég sok dologban előre felkészítették, persze volt olyan, aki hátra szólt a kollégájának, hogy

Jézusom, ezzel a bögrével lehet fizetni

De általánosan nem voltak nagy problémák az új rendszerrel. Két gond merült csak fel, egyrészt az, hogy a dolgozók nekünk azt mondták, nem tudunk úgy fizetni, hogy fele összeget a bögréről, a másik felét készpénzben (a projekt ötletgazdái szerint ez csak félreértés lehet, mert erre is van mód). Másrészt ha nincs a bögrén a műanyag csík, amit csak az 5000 forintos verzióhoz kapunk, akkor érdemes a tej nélküli kávékkal vigyázni, könnyen megégetik az ember kezét. Összességében viszont a clever cup jó alternatíva a műanyagmentes kávézásra, és ha nem is akarunk okospoharakat használni, az 500 forintos rebögre - pláne a fesztiválhoz szokott szervezetnek - még mindig jó lehetőség az egyszer használatos poharak hanyagolására.

Galéria: Clever cup

Hangsúlyos azonban, hogy a clever cup olyan alternatívát nyújt, ami visszajáró vendégeknek jó és egy újhullámos kávézó miliőjéhez még passzol is (ezt erősíti pl. az, hogy a hasonlóan rebögrés rendszerrel működő Huskee-hoz is főként az újhullámosok csatlakoztak csak). Hosszú távon viszont még így is nagyobb kérdések előtt állunk, amikor azon gondolkozunk, 2021-ben vajon mibe kapjuk majd meg a trafikos kávét vagy mi lesz a műanyagtetők helyett, hogy ne öntsük magunkra az italunkat. Vélhetőleg a legtöbb helyen papír fogja felváltani a műanyagot, amivel az egyszer használatosság nem szűnik meg - szóval a clever cup nem lesz a nagybetűs megoldás, de jó lépés afelé.

