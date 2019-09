Ismeretlen kór tizedeli a kutyaállományt Norvégiában

Legalább 173 kutya megbetegedett abban a gyors lefolyású rejtélyes betegségben, amely a kutyákat tizedeli Norvégiában. A helyi hatóságok szerint 43 kutya el is pusztult az ismeretlen, hányással és véres hasmenéssel járó kórban, írja az MTI. Az illetékesek hétfőn közölték, hogy a norvég élelmiszerbiztonsági hatóság még vizsgálja a betegség okát, ami nagyjából 90 különböző kutyafajtát fertőzött meg.

A hatóságok azt javasolják, hogy a tulajdonosok tartsák pórázon kutyáikat, kerüljék el, hogy érintkezhessenek más állatokkal, ne engedjék meg nekik, hogy szaglásszanak, vagy egyenek bármit is olyan területen, ahol más kutyák is megfordultak. Elővigyázatosságból azt is megtiltották, hogy norvég kutyák részt vegyenek a szomszédos országokban rendezett kutyakiállításokon.

A megbetegedéseket az ország legkülönbözőbb vidékeiről jelentik, az országon kívül viszont még nem találkoztak vele.

A Norvég Állategészséggyi Intézet vészhelyzeti és biztonsági igazgatója, Jorun Jarp szeptember elején arról beszélt, hogy ilyesmi még nem fordult elő Norvégiában. „Nagyon szörnyű látni, hogy amúgy makkegészséges és pompás norvég kutyák múlnak ki ilyen gyorsan” – mondta.