149 dollárért kicserélik a Galaxy Fold szuperstrapabíró képernyőjét, ha bármi történne

A Samsung első összehajtható kijelzős telefonja, a Fold már menthetetlenül a kezdeti technológiai és a marketinghibák állatorvosi lovaként fog bevonulni a technológia történetébe. Emlékezetes, hogy amikor először piacra akarták dobni, az összehajtható kijelző pár nap alatt csődöt mondott a tesztelő újságírók kezében.

Akkor el is halasztották a forgalmazás megkezdését, de most már csak néhány nap, és 1980 dollárért valóban hozzá lehet majd jutni a készülékhez. A dél-koreai cég igyekszik, hogy milyen technológiai módosításokat hajtottak végre a terméken, amelyek következtében hipermegbízható lett a hajtogatás. A képernyővédő fólia szélét perem alá rejtették, így a felhasználóknak nem támad késztetése arra, hogy piszkálják, és esetleg lehúzzák, megerősítették a képernyő hátuljának védelmét, ahogy borítást is megerősítették, így kevesebb kosz hatolhat be a készülék érzékenyebb részeibe.

Csakhogy eközben sok figyelmeztetést mellékelnek hozzá, illetve a felhasználókat hevesen igyekeznek oktatni a Fold helyes használatára (személyes oktatást kérhetnek a Samsung-boltok alkalmazottjaitól, illetve minden elérhető csatornán fordulhatnak segítségért a céghez). Emiatt sokakban felmerül a kérdés, hogy a valóságban mennyivel is sikerült megnövelni a strapabíróságot, ha az eszköz a valóságban egy mezei user kezébe kerül, aki nem akar egyetemre járni mobilhasználatból, hanem csak nyitogatja és nyomkodja, ahogy az természetesnek tűnhet számára.

A Verge újságírója efféle figyelmeztetéseket olvasott a készülék csomagolásán:

Ne nyomogassuk a képernyőt kemény tárgyakkal, például körömmel.

Ne tegyünk semmit a képernyőre.

A készülék nem víz- és porálló. Ne tegyük ki nedvességnek, és apró szemcséknek.

Ne ragasszunk semmit a képernyőre, és ne távolítsuk el a felső védőréteget.

Ne tartsuk a telefont mágneses tárgyak (például hitelkártyák) közelében.

Az sem feltétlenül a tartósság képzetét erősíti, hogy a Samsung egyszeri alkalommal 149 dollár ellenében kicseréli a Galaxy Foldok képernyőjét, ha mindezen figyelmeztetések, oktatás és persze a továbbfejlesztett technológia dacára mégis tönkremenne.