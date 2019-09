Adunk még egy esélyt a tableteknek

Két ujjamon meg tudom számolni, hányféle prémium ultrakönnyű tablet versenyez egymással ma a piacon:

az iPad Pro és a Galaxy Tab S

Elvileg ide lehetne sorolni a Microsoft Surface hibridet, de az akkuidejével és a méretével egyaránt elbukná ezt a versenyt.

A Samsung átugrott egy verziószámot a csúcskategóriában, és a tavaly Tab S4 után - a nagyon közepes tudású Tab S5e közbeiktatásával - rögtön az S6-ra ugrott, amely megkapta a legfrissebb és egyik legerősebb idei hardvert. Sőt, megtaláljuk rajta a legtöbb olyan újítást, ami a Note 10 mobilon mutatkozott be.

Digitális jegyzetfüzetként és olcsó asztali pc-ként bevált a Tab S6

Laptopként viszont még nem tökéletes. Abból indultam ki a teszten, hogy aki vesz magának egy ilyen tabletet, az valószínűleg a Samsung billentyűzetes tokját is beszerzi hozzá, hiszen a Tab S6 tudását akkor tudjuk rendesen kihasználni, ha munkaeszközként is bevetjük. A magas ára is indokolttá teszi, hogy ne csak böngészgetésre meg facebookozásra használjuk, amire bőven jó a feleannyiba kerülő, és jóval kisebb tudású Tab S5e, vagy egy még annál is olcsóbb tablet.

A Samsung saját billentyűzetes tokján látni a fejlődést, például a gombok alatt elhelyeztek egy érintőpárnát, így nem feltétlenül kell a kijelzőn matatni. A gombok viszont még mindig picik, túlzsúfolt a klaviatúra. Ez a kőkemény netbook-élmény, tíz col körüli kijelzőméretnél ennél többet aligha várhatunk el. Két ujjal pötyögni kényelmesen lehet rajta, így amíg csak emailezésről, doksik és egyszerűbb táblázatok szerkesztéséről, különböző csoportmunka és projektmenedzselő appokban való munkáról van szó, a Tab S6 és a billentyűzet tökéletesen helytáll. Két kézzel és vakon gépelni kínszenvedés, fárasztó.

A készülékhez ingyen adott S Pen viszont hibátlan kiegészítő, hogy villámgyorsan leírjunk valamit, skicceljünk mellé egy rajzot, és az egészet akár utólag rendszerezzük. Ebben az ingyenes Samsung Note app is nagy segítség. Mivel a kézírásunkat és a rajzokat is vektorgrafikaként rögzíti, utólag is bármit átméretezhetünk. Lasszóval kijelöljük a tartalmakat, átméretezve egymás mellé helyezzük azokat, és a jegyzetfüzetünk a végén egy könyv rendezettségével vetekedhet.

A Tab S6 elég jól felismeri és gépelt karakterekké alakítja a magyar kézírást

Ezt többen kipróbáltuk, egészen borzasztó kézírással is működött, bekezdésenként legfeljebb egy-két betűt kellett utólag kijavítani, de óriási félreértésekkel nem találkoztunk. Kicsit oda kell figyelni, hogyan írunk, de arról azért nincs szó, hogy gyöngybetűkkel kéne írni. Extra előnye a Note appnak, hogy a jegyzetekben hangrögzítést is elindíthatunk, és a hangfájlt külön ki tudjuk exportálni, a szöveget pedig elmenthetjük Word vagy Pdf doksiként. Ideális a tantermi jegyzeteléshez, hogy el legyen mentve minden, ami elhangzott, és eközben a tábláról is lemásoljunk mindent.

Ezek önmagában nagy előnyök, ha azt nézzük, hogy a hasonló méretű iPad Pro eleve sokkal drágább, és ezen felül külön kell megvenni az Apple méregdrága tollát. A mérleg másik serpenyőjében persze ott van az is, hogy az Apple a digitális jegyzetelést a legolcsóbb, az idén 10,2 colosra növelt iPaden is elérhetővé teszi. Ez messze nem olyan komoly hardver, mint a Galaxy Tab S6, de bőven elég, ha csak jegyzetelni akarunk.

Minden olyat tud a Tab S6 tolla, amire a Note 10 tolla képes, tehát lehet vele parancsokat rajzolni a levegőben, és a gombja működik távirányítóként. Az utóbbi időnként jól jött, mivel a Tab S6 négy hangszórója egészen jól szól, a tablet jól bevált zenelejátszóként, és egyszerűbb a tollal lépkedni a lejátszási listán. De a leghasznosabb mégis az volt, hogy a tollal feloldható a kijelzőzár, és lehet a böngészőben lefelé gördíteni, amikor koszos a kezünk.

A fentiekből is kiderülhet, hogy az S Pen vezeték nélkül kommunikál a tablettel, amihez bluetooth kapcsolatot használ. Van beépített akkumulátora, amit a helyére illesztve tölt, vezeték nélkül. Az S Toll mágnesen tapad oda a tablet hátlapjára, és amikor csupaszon a kezemben vittem a gépet, nem nagyon akart onnan leesni. Csak arra kellett odafigyelni, hogy a tollas felén ragadjam meg.

A Samsung billentyűzetes tokjával ez a probléma is megszűnik, az ugyanis lefedi a tollat, így képtelenség elveszteni. Ne feledjük viszont azt sem, hogy a tok extra kiegészítő, nagyjából 56 ezer forintba kerül, ami igencsak megdobja az árat.

Mégis érdemes ezt a tokot is számításba venni, ha valaki a Tab S6 beszerzésén gondolkodik, mert többféle szögben tudja megtámasztani a tabletet, így mindenféle pózban kényelmesen használható, nem csak az asztalnál ülve. Persze asztalnál is, vagy mondjuk egy repülőgép tálcájára helyezve, amikor az AMOLED kijelző mind a 2560x1600 pixelén valami HDR minőségű filmet nézünk.

A Dex még nincs a topon

Asztali számítógépként is működik a Tab S6, és egy kicsit többet tud, mint a Note 10, hiszen a tablet a saját kijelzőjét is át tudja váltani Dex módba, és ilyenkor a kezelőfelület jobban hasonlít a Windowsra, mint az Androidra. Az egész kijelzős appokat ablakban futtathatjuk, egymás mellett többet, mintha egy laptop előtt ülnénk. Az élmény mégsem tökéletes, bőven van mit finomítani rajta.

Ezek a legfájóbbak:

Még mindig akadnak olyan appok, amelyek nem hajlandók megnyílni a Dex felületén, csak a hagyományos Android interfészen használhatók

Kézzel kell bekapcsolni az átméretezhetőség kikényszerítését azoknál az appoknál, amelyek ugyan megnyílnak Dexben, de alapból csak fix méretű ablakban

Szép ígéret a Linux on Dex, amivel elvileg teljes értékű Linuxot futtathatunk virtuális gépben, ám ebben olyan alapvető dolgok nem működnek, mint a magyar nyelvű billentyűzetek rendes kezelése

Vannak következetlenségek, például ha megnyitunk egy appot Androidon, és utána Dexben folytatnánk a munkát, elveszíthetjük a nem mentett változtatásokat.

A Chrome nem nyitja meg automatikusan a weboldalak asztali nézetét

Még mindig nagyon tetszik, ami először a Note 10-en volt elérhető, hogy a Tab S6-nak a Dex felülete megjeleníthető a pc vagy a Mac rendszerében. Rákötjük a tabletet az asztali gépünkre, ott egy ablakban megjelenik a tablet Dex módja, és azon belül tudjuk kezelni a mobilos dolgainkat, egérrel és billentyűzettel. Sokkal könnyebb így válaszolgatni a Messengeren, és nem kell az irodai számítógépen belépni a privát fiókunkba.

Odafigyeléssel jól használható a Dex, de ezt alapvetően nem a pc-jükön hobbiból prüntyögőknek találták ki, hanem munkaeszköznek szánják, és ebbe nem mindig fér bele, hogy a felhasználó óvatoskodjon. Kényelmesebb munkatempónál teljesen elfogadható a teljesítménye, és előfordul, hogy az ember nem szívesen cígöl magával egy nagyobb és nehezebb laptopot, szóval van előnye a tablet méretének. Kiélezett helyzetben, amikor az elgépelt szavakra sincs időnk figyelni, már fájdalmasak lehetnek a Dex kompromisszumai. Robosztus, kiszámíthatóbb, összeszedettebb Dexet kell felépíteni, hogy maradéktalanul teljesüljenek az ígéretek.

Fotó: Németh Sz. Péter

Annak viszont örülök, hogy a tavalyi kritikám értő fülekre talált, és a Samsung a teljesítményt odatette a Tab S6 mögé. A Tab S4 tabletbe képesek voltak gyengébb rendszercsipet tenni, mint az akkori Samsung csúcsmobilokba, most viszont ugyanúgy Snapdragon 855 dolgozik a Tab S6-ban, mint a Galaxy S10-ben és a Note 10-ben. Ez a minimum, amit egy laptopszerű eszköztől elvárhatunk, bár az igazat megvallva még az sem lenne ördögtől való, ha a tablet jóval erősebb lenne, mint a mobilok.

Az akkuidő remek, akár 14-15 óra működést is kihozhatunk a Tab S6-ból. Amíg ezt a cikket írtam, természetesen Dex módben, az se számított, hogy egy nem Samsung által támogatott usb-hdmi-adapterrel csatlakoztam a monitorhoz, az egérhez és a billentyűzethez, hanem egy olcsóbb Hama adapterrel, amely nem tudja tölteni a rákötött eszközöket. A lemerülésnek még csak a közelébe sem kerültem a munkanap végére, pedig ilyenkor az extra perifériák növelik a fogyasztást.

Árban lubickol

A Samsung Galaxy Tab S6 legnagyob előnye, hogy egy rakás olyan dolgot megkapunk ingyen, amiét vagy az Apple kér plusz pénzt, vagy fizetős appban tudjuk csak megszerezni. Emellett nemcsak hozza az iPad Pro leghasznosabb tudását, hanem még rá is tesz egy fél lapáttal a Dex móddal. Remek a hangszórója, gyönyörű a kijelzője, és olyan kis extrái vannak még, mint a kijelzőbe épített ujjlenyomat-olvasó, és a villámgyors arcfelismeréses beléptetés. A hátlapján pedig már két kamerát találunk, egy 13 és egy 5 megapixeles széles látószögűt.

Ez is eléggé jövőbiztos gépnek tűnik, amit elég 3-6 évente lecserélni újabbra, ízléstől és pénztárcától függően, a tudása valószínűleg nem avul el villámgyorsan. Egyedül az kavarhatja meg a tabletek piacát, ha az idén év végén, jövő év elején érkező Intel Ice Lake processzorok valóban képesek lesznek 25 órás üzemidőre, és nemcsak laptopméretben, hanem akár ilyen ultravékony tabletekben is.