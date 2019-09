Hiperszonikus hajtóművel hagyhatják állva a jövő utasszállítói a Concorde-okat

A Brit Űrügynökség vezetője szerint a 2030-as években akár négy óra alatt eljuthatnak a turisták Nagy-Britanniából Ausztráliába egy brit kutatók által fejlesztett hiperszonikus hajtóműnek köszönhetően, ami a Concorde sebességének több mint kétszeresére gyorsítaná a repülőket – írja a Telegraph.

A Sabre névre hallgató hajtóművet a Reaction Engines nevű cég fejleszti, és az ígéreteik szerint Mach 5,4-es sebességre lesz képes, a világűrben pedig akár Mach 25-ig is felgyorsulhat majd. Ez hatalmas előny, de talán ennél is fontosabb, hogy a hidrogén-oxigén alapú hibrid megoldásnak köszönhetően

sokkal olcsóbb és környezetkímélőbb is lenne a jelenlegi megoldásoknál.

A projekt egyébként elég ambíciózusnak tűnik, hiszen a Concorde-ok elkaszálása óta még szuperszonikus gépek sem szállítanak utasokat, a hiperszonikus repülést pedig ennél is nehezebb úgy kivitelezni, hogy az ne legyen megfizethetetlen. A vadászrepülők esetében a technológia működik, de rendkívül komplex hűtési rendszerekre van szükség hozzá, a hajtóműveik pedig nagyok, és nem is túl hatékonyak.

A britek hajtóműve ezt a problémát úgy hidalja át, hogy a beérkező, 1000 fokos levegőt túlhűtött hélium segítségével 0 fokosra hűti, az elfogott hőt pedig felhasználja a meghajtáshoz. Az egész gyakorlatilag egy hagyományos hajtómű és egy rakéta kombinációja, a tervek szerint az ezzel felszerelt gépek ugyanakkora mostani gépekhez hasonlóan képesek lennének a horizontális felszállásra (vagyis nem felfelé lőnék ki őket, mint egy rakétát).

A fejlesztőcsapat jelenleg Denverben teszteli a hajtómű alkatrészeit, de remélik, hogy a 2020-as években a tesztrepüléseket is meg tudják majd kezdeni, ha pedig minden jól megy, akkor egy évtizeddel később már utasszállító gépek is használhatnák a technológiát. A dologban a brit kormány is lát fantáziát: 60 millió fonttal szálltak be a projektbe, amit a Rolls Royce, a BAE Systems és a Boeing is kiegészített ugyanennyivel.