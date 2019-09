Saját magának írna törvényeket az arcfelismerésre az Amazon

Szerdán tartotta a minden évben megrendezett, okoseszközökre fókuszáló konferenciáját az Amazon, ahol az összes Alexához kapcsolódó újdonságot bemutatták a nagyközönségnek. Az eseményt követően Jeff Bezos, a cég vezérigazgatója volt a meglepetésvendég, aki elmondta, az Amazon jelenleg dolgozik egy sor arcfelismerésre vonatkozó törvény kidolgozásán, amiket később a törvényhozók elé is tárnának majd – írja a Vox.

A cég az év elején elég nagy nyomás alá került az Amazon Rekognition névre hallgató arcfelismerő techonlógiája miatt, és ekkor ki is adtak néhány irányelvet az esetlegesen elkészülő törvényekhez. Most ugyanakkor ennél is tovább mentek egy lépéssel azzal, hogy

gyakorlatilag elkezdték maguk megírni a szabályozásra vonatkozó törvényeket.

Bezos szerint fontos, hogy ez a kérdéskör szabályozva legyen, a cég gondolatmenete pedig jelenleg az, hogy megírják a saját verziójukat, aztán elkezdenek azért lobbizni, hogy a törvényhozók a lehető legtöbbet átvegyék ebből egy valódi szabályozáshoz. Az Amazon feje elmondta, hogy az arcfelismerő technológiának rengeteg pozitív hatása lehet, így nem érdemes túlságosan bekorlátozni, de rossz célokra is kihasználható, így szükség van a megfelelő keretrendszerre. Azt egyelőre nem közölte, hogy ő pontosan mit ért ez alatt.

Az Amazon Rekognition egyébként még a cégen belül is kisebb vihart kavart, ami nem is véletlen, hiszen a tesztek során többször is hibázott, jellemzően színes bőrű emberek esetében. A technológia lényege egyébként az, hogy a felhasználók valós időben párosíthatnak össze arcokat tartalmazó képeket és videókat más, például bűnözőket tartalmazó adatbázisokkal.

Az Amazon szabályozás iránti törekvéseit egyébként többen üdvözölték, a szakértők azonban azt is kiemelték, hogy az ilyen technológiák esetében gyakran előfordul, hogy a cégek lazább szabályozást szorgalmaznak, mikor felismerik, hogy az emberek keményen bekorlátoznák a használatukat.