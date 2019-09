Google Fordítóval ellenőrzik a bevándorlók online posztjait Amerikában

Manapság lényegében a hétköznapok részévé váltak a különféle online fordítóprogramok, a szakértők azonban rendre felhívják arra a figyelmet, hogy ezeket egyelőre még nem lehet komplexebb feladatokhoz használni. Éppen emiatt tűnik érdekesnek, hogy az USA Állampolgársági és Bevándorlási Hivatalának (USCIS) nyilvánosságra került belső kézikönyve alapján a hivatal munkatársai éppen ilyen programokat használnak a bevándorlási kérelmek során a kérelmezők online posztjainak ellenőrzéséhez – írja a BBC.

A dokumentum szerint a Google Fordítóhoz és a Binghez hasonló fordítókkal lehet a leghatékonyabban lefordítani az idegen nyelvű posztokat, a hivatal pedig emiatt külön oldalakat szentelt az egyes fordítók használatának részletes leírására.

Az esettel bővebben is foglalkozó Pro Publicának nyilatkozó szakértő elmondta, ezekben az esetekben eleve ahhoz is szükség lenne a nyelvtudásra, hogy meg lehessen állapítani, hogy pontosan mit érdemes külön megvizsgálni, azt pedig maga az USCIS is elismerte már, hogy a közösségi médiában megjelent posztokhoz általában nem elegendőek az online fordítók.

A lap kérdésére ugyanakkor a hivatal képviselője elmondta, hogy a józan ész is azt diktálja, hogy ilyen eszközökkel is erősítsék az ellenőrzést, és az is kiderült, hogy