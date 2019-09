Olcsón menthet életet a Withings Move ECG

A szívritmus zavarát akkor tudjuk a legkönnyebben kimutatni, ha probléma észlelésekor rögtön el tudunk végezni egy EKG-mérést, és viszonylag gyakran mérünk. Az Apple jól látta azt, hogy ennek az orvosi eszköznek az órákban van a helye, hiszen ha elkezdünk használni egyet, akkor azt mindig a csuklónkon fogjuk tartani, és mindig fel is töltjük.

Csakhogy az Apple Watch 5 több mint 150 ezer forintba kerül, és a magas ára miatt sokan elesnek a rendszeres mérés lehetőségétől. Erre jött a francia Withings, és piacra dobta a Move ECG nevű órát potom 40-45 ezer forintért, ráadásul egy teljesen közönséges CR2430 típusú gombelemmel, amely állítólag egy évig bírja.

Konzervatív hightech

A Withings nem gondolkodott sokat a formaterven, a Move karórák korábbi jól bevált dizájnját hasznosította újra, csupán egy fém karikával kellett kiegészíteni. Az egyik érzékelő felület a hátlapon van, a másik az óra üvegét körülvevő gyűrűben, ez utóbbit kell megérinteni az ujjunkkal mérés közben, hogy a két karunkkal áramkört képezzünk, és a jel áthaladjon a szívünkön. Csupán arra kell odafigyelni, hogy a körgyűrűt érintő kezünkkel ne érjünk hozzá a másik kézhez, de az óra ebben segít, megszakítja a mérést, ha problémát észlel.

EKG-mérésre jellemzően inkább az idősebbeknek van szükségük, és ebből a szempontból tökéletes választás az óramutatós Withings klasszikus formája. Nálunk csak a fekete hátlapos változat járt, és talán jobb választás a fehér óralap, amely jobban látható. Szerintem az óra egy kicsit lehetne nagyobb, hogy azoknak is kényelmes legyen a használata, akik rosszabbul látnak.

Fotó: Rostás Bianka / Index

Persze bármennyire analóg maga az óra, és hiába elég az EKG-mérés elindításához megnyomi az egyetlen gombját, az okostelefon vagy tablet használata elkerülhetetlen. Azzal kell párosítani az órát, hogy beállítsuk, és oda érkeznek meg az eredményeink.

Maga az app közli velünk a mérés után, hogy szerinte jó-e a szívünk, de ezt jobb rábízni egy szakorvosra. A felvételt pdf-ben tudjuk kimenteni, és akár emailben elküldeni a dokinak. Az biztos, hogy semmilyen órával mért eredménytől nem szabad bepánikolni, mert azzal még ronthatunk is az állapotunkon. Simán lehet, hogy elrontottunk valamit, ezért fontos orvossal konzultálni, és többször megismételni a méréseket, akár profi eszközökkel is, hogy biztos legyen a diagnózis.

Maga a Withings is kínál még egy profibb EKG eszközt, amit a BPM Core nevű vérnyomásmérőjükbe építettek be. Ez már drágább mulatság, körülbelül 70 ezer forintot kérnek el érte, és kimondottan otthoni eszköz, a használatához nyugodt körülményeket kell biztosítani. A BPM Core beépített digitális sztetoszkóppal is fel van szerelve, így az EKG és a vérnyomás mellett a szívhangokat is rögzíteni tudja, amihez tényleg nagyon nyugodtan kell ülni.

Fotó: Rostás Bianka / Index

A BPM Core ugyanabban a Health Mate appban menti el az eredményeit, ahová az óra is, valamint a Withings többi terméke, az okos lázmérő, a mérleg és az alvásfigyelő párna.