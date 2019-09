Az Apple nem szeretné, ha a sarki mobilos szerelgetné az új iPhone-okat

Nem lehet megállapítani, hogy ennek az iPhone-nak eredeti Apple kijelzője van-e

– ezt az üzenetet lesznek kénytelenek bámulni négy napig a lezárt telefon képernyőjén egyes jövőbeli iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max tulajdonosok. Erről maga az Apple számolt be egy szeptember 24-i közleményben (About genuine iPhone displays).

A kissé felhasználószégyenítő hangzású üzenetet akkor kapják az új iPhone-tulajdonosok, ha valami okból képernyőcserére szorultak, de a szervizelést nem Apple által jóváhagyott szakember végezte, Apple által forgalmazott felszerelésen. Ez praktikusan azt jelenti, hogy ha no-name mobilszervizbe viszi valaki az új iPhone-ját, mert megsérült a kijelző, hiába végez jó munkát a szaki, az Apple virtuálisan összevonja a szemöldökét.

Fotó: Apple

Az Apple azzal indokolja az üzenetet, hogy az új iPhone-okban a kijelző és a szoftver olyan mértékben van összehangolva, hogy a meghibásodott alkatrészt csak hivatalos Apple-szerelő képes cserélni. Ha nem ez történik, akkor az káros hatással lehet a telefon teljesítményére, az akkumulátoridőre, és kompatibilitási problémák is jelentkezhetnek.

Ha mégis harmadik fél által üzemeltetett szervizbe viszik a telefont, javíttatás után az iOS 13 érzékelni fogja a beavatkozást, és "Fontos kijelzőüzenet" felkiáltással megjeleníti a fenti mondatot (angolul: "Unable to verify this iPhone has a genuine Apple display.") Az üzenet négy napig folyamatosan látható lesz a telefon zárképernyőjén, illetve 15 napig a Beállítások appon belül.

Mindez azt jelenti, hogy elvileg csak olyan mobilszerelők és szervizek nyúlhatnak az új iPhone-okhoz, akik az Apple-től szerezték a képesítésüket, és ami még fontosabb, csak olyan szerszámokkal, amiket az Apple-től vásároltak. Ez pedig úgy hangzik, hogy csak a két feltétel együttes teljesülése esetén tekinthető az Apple szemszögéből legálisnak a telefonszerelés.

Nem nehéz kitalálni, hogy mindez alaposan megdrágítja majd a felhasználóknak a telefonjavíttatást: az Apple maga 199 dollárt kér az iPhone 11, 279-et az iPhone 11 Pro és 329-et az iPhone 11 Pro Max kijelzőcseréért (ez forintban 60-100 ezer), miközben korábban a mobilszervizek ennek töredékéért segítettek a pórul járt iPhone-tulajdonosokon. Az Apple persze jól jár, főleg ha azt nézzük, a cég nem rég indította el új szervizbiztosító programját. Kérdés, hogy a vásárlók mit szólnak a jövőben a szabad szakemberválasztás ilyen jellegű korlátozásához. (Forbes)