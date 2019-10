Hallotta már a marsrengés hangját?

A NASA Jet Propulsion Laboratory (NASA JPL) kedden bemutatta azokat a hangfelvételeket, amelyeket InSight nevű szondája rögzített a Marson észlelt rengések morajáról és más ismeretlen zajokról. Az InSight szeizmométerei több mint 100 eseményt rögzítettek, de a kutatók csak 21-ről gondolják egyértelműen, hogy erős marsrengés lehetett, a többiről nem zárható ki, hogy más a forrásuk.

A szeizmométert (Seismic Experiment for Interior Structure, SEIS) december 19-én helyezte el a vörös bolygó felszínén az amerikai robotgeológus űrszonda, amely később egy kúp alakú védőpajzsot is elhelyezett a műszerre, hogy óvják a széltől és a nagy hőmérséklet-ingadozástól. A francia űrügynökség (Centre National d'Études Spatiales, CNES) szeizmométere olyan érzékeny, hogy a marsi szelet is meghallja és az InSight műszereinek mechanikai zajait is észleli, a kutatóknak ezeket ki kellett szűrni, hogy a marsrengések nagyon alacsony frekvenciájú morajait azonosítani lehessen.

Fotó: NASA JPL Az InSight szeizmométere, a SEIS. Az animgifen mellesleg jól láthatóak a marsi felhők is, ahogy a horizonton mozognak

A NASA két digitálisan fölerősített hangfelvételt adott ki a JPL honlapján (a marsrengések az emberi fül számára nem hallhatóak, ezért volt szükség a rögzített jelek fölerősítésére). Az egyiket (834_Quake_Sol_173.wav) május 22-én rögzítette a SEIS és 3,7-es magnitúdójú rengés zajait lehet hallani rajta, a másik felvétel (835_Quake_Sol_235.wav) július 25-i, és egy gyengébb, 3,3-as rengést hallhatunk rajta. A SEIS-nek köszönhetően most először hallhatjuk, milyen tektonikus zörejei vannak egy másik bolygónak a Naprendszerünkben

A SEIS segítségével a bolygókutatók azt szeretnék megtudni, hogy mennyire aktív szeizmikusan a Föld szomszédja, és hogy miképp terjednek a rengések a bolygó kérgében. Ezekből az adatokból a tudósok következtetni tudnak a Mars belsejének szerkezetére. "Izgalmas volt hallani a marsjáró első vibrációit, főként az elején. El lehet képzelni, valójában mi történik a Marson, miközben az InSight ott ül a végtelen tájon" - mondta Constantinos Charalambous, az Imperial College London kutatója az Associated Press hírügynökségnek. A JPL közleménye szerint az eddig begyűjtött adatok arra utalnak, hogy a Mars szilárd kérgének jellemzői a Föld és a Hold kérgére is hasonlítanak vegyesen.

A NASA JPL közzétett egy videót is a marsi szelek által okozott zajokról és az InSight működésével járó zörejekről is:

Az Insight másik fő műszere, a német gyártású talajfúró sajnos hónapok óta inaktív. A kutatók próbálják megoldani a problémát, hogy elvégezhessék kísérleteiket a bolygó belső hőjének méréséhez. Az úgynevezett robotvakond, a HP3 (Heat Flow and Physical Properties Probe) február végén kezdett fúrni a Mars talajában. 30 centiméter mélyre fúrt, ott azonban beragadt és nem tud továbbjutni.

Az InSight november 26-án landolt a Marson, az Elízium-síkságnak egy sekély, porral és homokkal teli kráterében. A 360 kilogrammos robotgeológus nem mozog, leszállási helyén végzi feladatait. Úgy tűnik, hogy a Mars jóval nyugodtabb bolygó mint a Föld, ugyanis az InSight az első szeizmikus morajt fél évvel landolása után, idén áprilisban rögzítette.

Az összesen 650 millió eurós (208,8 milliárd forint) misszió a tervek szerint két éven át tart. (MTI / NASA)