A Microsoft is beszállt a két kijelzős, összehajthatós telefonok versenyébe

Magyar idő szerint kedd délután tartotta New Yorkban a Microsoft az éves Surface-bejelentését. A legtöbben persze új eszközökre számítottak, köztük a két kijelzős gépekre, ehhez képest kaptunk két teljesen új kütyükategóriát, és már azt is bejelentették, hogy 2020-ban mi lesz a slágertermék.

A Microsoft vezetője, Satya Nadella azzal kezdte, hogy röviden ismertette a Surface 7 évvel ezelőtt kezdődő életútját, majd ígéretet tett, hogy most mindenki olyat lát majd, mint még soha. Elmondta, hogy az előző évtized a fogyasztásról és a vásárlásról szólt, de a következő az alkotásról és az erősödésről szól majd, majd Panos Panay szépen sorban bemutatta, hogy azért mégis milyen termékeket lenne érdemes megvásárolni.

A termékekért felelős vezető azzal kezdte, hogy a Surface termékcsalád legnagyobb kérdése, hogyan használják az emberek azokat a lehetőségeket, amit az eszközük biztosít számukra, a cél pedig az, hogy a felhasználók legyenek a középpontban. Ha mindenkinek megvan a tökéletes eszköze, akkor indulhat az alkotás öröme.

Új Surface Laptop 3

Majd bemutatta a Microsoft Surface Laptop 3-at, ami külalakban olyan rengeteget nem változott, de szerinte az igazán fontos dolgok azok a részletekben vannak elrejtve, ott viszont már szembetűnő, hogy ez a gép nem a tavalyi gép. Egyébként nincs teljesen igaza, mert van benne USB-C csatlakozó is, ami szembetűnő is, és sokan várták is. De olyan részletekre kell gondolni, mint például, hogy egy ujjal lehet kinyitni, és azonnal készen is áll a használatra. Vagy hogy rájöttek, hogy a tökéletes billentyűk 1,3 mm-re vannak egymástól, az egérpadnak pedig 20 százalékkal kellett nagyobbnak lenni mint az előző modellnél. Fontos a hangtalan gépelés, és az is, hogy ha esetleg javítani kell a gépet, akkor a szerelők sokkal egyszerűbben hozzáférjenek az alkatrészekhez. Ezt egyébként Panay úgy demonstrálta, hogy egészen egyszerűen leemelte a billentyűzetet, majd bevallotta, hogy ő rá se tud nézni azokra a kis lecsavarozható szerelőnyílásokra, amiket más gépeknél lehet fellelni, sőt a hangszóróktól is rosszul van, ahogyan a különböző bemélyedésektől, peremtől is, és megjegyezte, hogy ez az egyetlen olyan fém borítású laptop, amiben gumiszalagok sincsenek a kijelző körül.

Ha ez még mindig nem győzte volna meg az embereket, hogy ez a gép jó, azoknak elmondta, hogy 10. generációs Intel lapka kerül bele, ami máris kétszer gyorsabb mint a Surface Laptop 2, pedig már az is nagyon gyors volt, és háromszor gyorsabb mint a Macbook Air. AMD Surface Ryzen processzorral kerül piacra, ami Panay szerint a legerősebb processzor, amit az AMD valaha épített, és a leggyorsabb, ami jelenleg laptopban található. Ha pedig ez még mindig nem lenne elég, akkor megemlítette, hogy a mobilokból ismert gyorstöltési metódust is átvitték a laptopok világába, és sikerült elérni, hogy egy óra alatt 80 százalékra tölti a laptopot.

A készülék már most előrendelhető, a 13 inches verzió 999 dollárba, a 15 inches pedig 1199 dollárba kerül, magyar árakról és elérhetőségről egyelőre még nincs infó.

Két új Surface Pro

Természetesen jön új Surface Pro 7-is, ez 749 dollárba kerül majd, és érkezik egy Pro X is, amit majd kora novembertől lehet megvenni. Utóbbi egy 13 inches kijelzővel rendelkező 2 az 1-ben gép, a mérete nem változott, azaz ugyanakkora házba sikerült mindezt belepréselni, mint a 12 inches előző modellt, viszont ez már mindössze 5,3 mm vastag. A Qualcommal közösen tervezett Microsoft SQ1 lapkaszett került bele, újratervezték a GPU-t, és 3X erősebb mint a Surface 6 pro modell. Teljes Windows és Office fut rajta, valamint integrált AI motort is kapott.

Mindenképpen nagy előrelépés, hogy külön dedikált helyet kapott a Surface Slim Pen a kijelző és a billentyűzet között, itt folyamatosan töltődik is a toll. Tökéletesen működik együtt a Microsoft termékekkel, azaz ha valaki tollal húz át a Wordben egy szót, azt kitörli a szövegből, és az Excelbe is lehet tollal írni. De például az Adobe Fresco programja is tudja kezelni, még arra is képes, hogy színeket összefolyasson, pont ugyanúgy, mintha egy ecsettel játszana az ember papíron.

A Surface Earbuds kis korong alakú fülhallgató, sokat bír, és nagyon jól szól, hogy ez mennyire igaz, az majd az első tesztek után derül csak ki, de ígéretesen hangzik, hogy mennyi mindent tud érintéssel vezérelni. Nem csak a telefont lehet vele felvenni, vagy a dalok között lehet így váltani, de képes arra is, hogy egy mozdulattal, a telefon elővétele nélkül nyissa meg például a Spotify-t, lehet vele léptetni a diák között Power Pointban. Élőben fordít, amit a két mikrofonja felvesz, azt a Worddel összehangolva azonnal le is írja, azaz diktálni is lehet, és 249 dollárért, az év végétől érhető majd el.

Új kategóriát alkottak

2020-ra is villantottak terméket, tehát nem most, hanem jövő karácsonykor jön a Surface Neo, ami méretében egy kisiskolás füzetére emlékeztet, de egy két kijelzős, összehajtható se nem tablet, se nem laptop. A hátuljáról persze nem hiányozhat a toll, és nagyon egyszerűen applikálható rá billentyűzet is, amit automatikusan felismer, és úgy alakítja a második kijelzőt, hogy hogy az továbbra is működjön azon a részeken, amiket nem takar ki a mágneses billentyűzet. Ehhez jön a Windows 10 X, amit kifejezetten a dualscreen kijelzőkre optimalizáltak, vagyis a Microsoft tényleg hisz abban, hogy ez a jövő.

Panay már majdnem elbúcsúzott mindenkitől, majd a színpad széléről visszafordult, és villantott egy Surface Duo nevű telefont, amire szintén nem jó szó a telefon, mert a méretét tekintve sokkal nagyobb, de mégsem akkora mint egy tablet, és telefonálni is lehet vele, Android fut rajta, és nagyjából úgy kell elképzelni, mintha az ember egy zsebnaptárral próbálna internetezni, meg hívásokat fogadni. Ez a készülék is a 2020-as karácsony slágere lehet, árat egyelőre nem mondtak.

(Borítókép: Microsoft / AFP)