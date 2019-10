Az Instagram beszünteti az egymás utáni kémkedést

A héten szinte minden Instagram-felhasználónál eltűnik az úgynevezett Following fül, amin azt lehetett követni, hogy az ismerősök melyik képeket kedvelték, illetve hova és mit kommentelgettek. A közösségi oldal megerősítette a BuzzFeed értesülését, hozzátéve, hogy több felhasználónál már korábban eltűnt a funkció, amit a héten mindenki mástól is elvesznek.

A Following fület 2011-ben vezette be az Instagram, de igazából sosem lett sikeres fejlesztés, most is inkább ezért, nem pedig az emberek instázási szokásainak védelméből tüntetik el. Egyrészt viszonylag kevesen is használták a funkciót, sokan pedig nem is nagyon tudták, mire jó, így kiszedték azt a programból.