Az okosotthon lesz a jövő azbesztje

Most világszerte 7 milliárd okoseszköz csatlakozik az internetre, és a számuk 2025-re 40 milliárdra nőhet, gyakorlatilag minden olyan eszköz online lesz, amit most árammal hajtunk meg. Alighanem bele kell törődni, hogy minden eszközünkre ugyanaz a sors vár, mint a tévére, amelyből már most is csak okosat árulnak.

Most ez kényelmes dolognak tűnhet, egy rakás jó funkció kerül az eszközökbe, ám a kiberbiztonsági szakértők nem feltétlenül osztják a nézetünket. Az F-Secure vezető kutatója, Mikko Hyppönnen úgy véli,

az internetre kötött ostoba okoseszközök lesznek az informatikában a jövő azbesztje.

Arra utalt, hogy az 1960-as években felfedezett azbeszt is eleinte csodaanyagnak tűnt, remek tulajdonságokkal, mígnem kiderült az ellenkezője, hogy rákot okoz. Ma minden régi épületből a legnagyobb körültekintéssel igyekeznek eltávolítani az azbesztot, és könnyen lehet, hogy a mai okoseszközökkel ugyanez lesz a helyzet, és több milliárdtól kell majd megszabadulni, hogy ne jelentsenek veszélyt.

Általában olyan eszközök válnak okossá, amelyek sohasem voltak azok, a turmixgéptől egészen a fogkeféig, és ez azt jelenti, hogy minden egyes termékbe valamilyen egyszerűbb, miniatűr számítógépet építenek. A gyártók pedig úgy igyekeznek a riválisok előtt piacra dobni az eszközeiket, a felhasználók pedig olyan sebességgel telepítik azokat, hogy gyakran a legalapvetőbb önvédelmi reflexek sem működnek, védtelenek maradnak a hálózatba kötött kütyük.

Előfordul, hogy minden eszköz ugyanazt az alapértelmezett gyári jelszót kapja, vagy a gyártó teljesen kihagyja az adatok titkosítását, és minden információ lehallgatható - mutatott rá a tipikus hibákra Hyppönen. A legtöbb eszközön valamilyen egyszerűbb Linux fut, és nem is ezzel van a baj, hanem azzal, hogy a rendszert nem konfigurálják rendesen. Például rajta maradnak olyan ősrégi protokollok, mint a Telnet, amivel a 90-es évek kiberbiztonsági problémáit is újraélesztik.

Az okoseszközök miatt fognak majd utálni minket a gyermekeink - véli Hyppönen. Amennyiben továbbra is figyelmen kívül hagyjuk a kiberbiztonságot.