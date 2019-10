Japán csatlakozik a NASA új holdmissziójához

Japán csatlakozik az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA missziójához, mellyel 2024-re újra űrhajósokat küldene a Holdra - jelentette be csütörtökön a japán Nemzeti Űrkutatási Bizottság. Japán műszaki együttműködést ajánl fel egy Hold körüli bázis megépítésére. Az asztronauták az Artemis holdmisszió keretében fogják használni a Gateway nevű támaszpontot, melyben lakófülkék, laboratóriumok és dokkolók kapnak helyet. Innen indulhatnak útnak az asztronauták a Hold, majd a Mars felfedezésére - idézi az MTI a japán hivatalt.

A bizottság ugyanakkor a költségek miatt aggódva nem hozott döntést arról, 2025-től is részt vesz-e a Gateway megépítésében. "Szándékainkat időben ki fogjuk nyilvánítani, hogy ezáltal megerősíthessük kapcsolatunkat az Egyesült Államokkal. Arra számítunk, hogy a japán asztronauták is részt vehetnek a Holdra tartó utazásokon" - fejtette ki Kaszai Josijuki, a hattagú bizottság vezetője.

Japán többek között életfenntartó rendszerekkel, légkondicionáló berendezésekkel és akkumulátorokkal támogatja a missziót. Kanada februárban jelentette be, hogy csatlakozik a NASA projektjéhez, várhatóan Európa is hamarosan így tesz. Ha Japán úgy dönt, hogy 2025 után is folytatja az együttműködést, újgenerációs teherszállítójával, a HTV-X transzporterrel fog ellátmányt küldeni a Gatewayre.

Az eredeti tervek szerint 2022-ben kezdődne a Gateway megépítése, elkészülte pedig 2026-re történne meg, az Egyesült Államok azonban az év elején bejelentette, hogy elsősorban arra fókuszálnak, hogy 2024-re embert küldjenek a Holdra. Utoljára 1972-ben járt ember a Holdon, az Apollo-17 asztronautája.