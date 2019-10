Úgy néz ki, nem lesznek delfinek Budapesten

"Az a célunk, hogy egy európai színvonalú delfinárium épülhessen fel Budapesten. Meggyőződésem, hogy van egy betöltendő űr, szórakoztató, színvonalas attrakciókból hiány van Magyarországon. Hatalmas igény mutatkozik rá a hazai és a külföldi látogatóink részéről" – ezt nyilatkozta tavaly novemberben Farkasdi Thomas, a Budapesten, a Campona üzletközpontban működő Tropicarium állatkert tulajdonosa. Az Indexen reklámként megjelent fizetett PR-interjúban Farkasdi abbéli reményét fejezte ki, hogy hamarosan sikerül a budapesti delfinárium régóta dédelgetett terveit megvalósítani, annak ellenére, hogy sokan tiltakoznak ellene.

A Tropicarium tulajdonosa szerint a leendő budapesti delfináriumban nem vadon született és befogott delfineket mutatnának be, hanem már fogságban született, egy ideje európai delfináriumokban élő állomány utódait, amik amúgy is elpusztulnának szabadon engedve. Állatvédők szerint az egész műfaj – mármint a delfináriumok – állatkínzás, a fogva tartott delfinek, lévén rendkívül intelligens állatok, rengeteget szenvednek az ilyen vízi állatkertekben. Ráadásul akármilyen korszerű a kialakításuk, a biológiai szonárjukkal, hanghullámokkal tájékozódó delfinek gyakorlatilag megzavarodnak, mentális beteggé válnak a zárt medencékben.

A budatétényi Tropicariumot megvalósító Farkasdi már jó ideje lobbizik ötlete megvalósításáért, amit leginkább a hatályos állatvédelmi törvény akadályoz, ami kategorikusan kimondja, hogy tilos az országba delfint behozni. Farkasdi kezdetben a Hajógyári-szigetre álmodott delfináriumot, majd amikor évekkel ezelőtt falakba ütközött, a Tropicariumban kialakítandó delfinárium terveivel állt elő. A 2018 novemberében megjelent PR-cikk után állatvédő szervezetek ismételten aggodalmukat fejezték ki, előbb a Dolphinaria-Free Europe (DFE) majd a Born Free Foundation (BFF) hívta fel a figyelmet a budapesti plázába tervezett létesítmény terveire.

A DFE írásban fordult Nagy István agrárminiszterhez, hogy továbbra se kaphasson zöld utat Farkasdi terve, valamint emailkampányra hívta fel az állatvédő aktivistákat, arra kérve őket, bombázzák levelekkel a magyar minisztériumot a delfinárium megakadályozása érdekében.

A DFE emlékeztetett arra, hogy Magyarország 1992-ben tiltotta be a delfinek behozatalát, miután egy akkoriban létrehozott delfináriumban elpusztult egy az országba Ukrajnából illegálisan behozott palackorrú delfin. Az öt vadon befogott delfint bemutató létesítmény a nagy fölháborodást kiváltó eset után be is zárt, az állatvédelmi törvénybe pedig belekerült a delfinekre vonatkozó tiltás. (1992 őszén a margitszigeti Hajós Alfréd Sportuszodában két szabálytalanul behozott és azon a nyáron bemutatókon szerepeltetett delfin pusztult el, az esetről a korabeli lapok hosszan cikkeztek, az úszómedencében kialakított ideiglenes delfinárium meg is szűnt.)

A DFE október 13-án adta hírül, hogy a minisztérium reagált a megkeresésükre, illetve a nyilvánosság felől érkező nyomásra, és azt közölte, hogy Farkasdi Thomas terveit ezután sem engedélyezik, a törvény szerint továbbra sem lehet semmiféle delfint az országba behozni és állatkertben bemutatni.

Örülök a hírnek, hogy továbbra is érvényben marad Magyarországon a delfinek behozatalára és tartására vonatkozó tilalom, ami biztosítja, hogy az országban ezután sem lesznek fogva tartott cetfélék

– nyilatkozta Margaux Dodds, a DFE elnöke.

A hírrel kapcsolatban a hét elején megkerestük a Tropicariumot is, afelől érdeklődve, hogy mikor kaptak a minisztériumtól elutasító választ, illetve ragaszkodnak-e továbbra is az eredeti elképzeléshez, hogy legyen Budapesten is delfinárium, de mostanáig nem reagáltak levelünkre.

(Borítókép: palackorrú delfinek, a világ dewlfináriumainak kedvelt állatai. Fotó: David Tipling/Universal Images Group/Getty Images Hungary)