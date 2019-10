Kiszuperált Boeing 747-esen tesztelik a Rolls-Royce hajtóműveit

Miközben az ausztrál Qantas légitársaság tesztelni kezdte az első közvetlen járatot Amerika keleti partja és Ausztrália között, a Los Angeles és Sydney közötti 14 órás útvonalon szolgálatot teljesítő egyik Boeing 747-esüket éppen leselejtezték. A gép azonban nem valamelyik arizonai repülőtemetőbe kerül, mert a Rolls Royce kutatási alvállalkozója vette meg.

A Jumbo Jetet 70 millió dollárért sugárhajtómű tesztlaboratóriummá alakítják át.

Fotó: AeroTEC

A 747-es 20 évig teljesített kereskedelmi szolgálatot, eközben több mint 70 millió kilométert repült és 2,5 millió utast szállított. Most a Rolls Royce szerződéses partneréhez, a seattle-i AeroTEC-hez került, ahol két évig fog tartani a tesztrepülővé való alakítása. Ezután várhatóan a korábbinál nagyobb sebességgel és nagyobb magasságban fog próbarepüléseket végezni, a Rolls-Royce új hajtóműveit üzemeltetve.

Az AeroTEC-nek már van egy 747-ese, amely eddig 285 tesztrepülést végzett. Ugyanakkor már elmúlt 50 éves, így egyre nehezebb hozzá alkatrészeket találni. Az új repülőbe több mint 30 ezer új alkatrészt fognak beépíteni, amely főként a tesztrepülés paramétereit figyelő szenzorokat, illetve a biztonsági berendezéseket takarja.

Fotó: AeroTEC

A cég beszámolója szerint azért kerestek a 747-eshez hasonló, nagy, négyhajtóműves gépet, mert ez három hajtóművel is elboldogul, így a negyedik helyett nyugodtan beszerelhetnek kísérleti prototípusokat is. Emellett a Rolls-Royce kisebb magánrepülőgépekbe fejlesztett hajtóműveit a 747-es törzsére fogják szerelni. A szárnyra szerelt nagy hajtóműveket sem kapcsolják ki ilyenkor, de működésüket úgy módosítják, hogy a kis hajtómű is tesztelhetővé váljon.

(Wired)