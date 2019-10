A Google végleg leszámol a Flash-sel

A Flash-támogatás megvonásának utolsó lépéseként a Google bejelentette, hogy év végéig a keresési találatok közül is eltávolítják a Flash-t támogató oldalakat. A Microsoft és a Mozilla böngészőihez hasonlóan a Chrome 76-os verziójától kezdve a Google-nál is alapértelmezésben le van már tiltva a Flash, de hamarosan az indexelés is megszűnik – írja az ITcafé.

A Flash egykor a web fejlődésének fontos motorja volt, és hosszú időn át számított nélkülözhetetlen technológiának, a weboldalak animációi és az online játékok is leginkább ezzel készültek. Az utóbbi években azonban egyre inkább eljárt felette az idő: egyrészt a nehézkes működése miatt lassította a böngészést és zabálta az akkuidőt, másrészt a mobilos böngészés térnyerése is a Flash sírját ásta. De a legnagyobb gond az vele, hogy akkora biztonsági lyukak tátonganak rajta, hogy csak az a kiberbűnöző nem járkált át rajtuk, aki éppen nem ért rá.

A nagyobb böngészők és szolgáltatások fejlesztői fokozatosan el is kezdték kivezetni a támogatását, és áttérni a modernebb HTML5-re. A Firefox és a Chrome már 2016-tól megvált tőle, a magát a technológiát gondozó Adobe pedig 2017-ben jelentette be, hogy 2020-ban szünteti be a fejlesztését, hogy mindenkinek hagyjon elég időt az átmenetre.

A változás eredményeképp a Google keresője az olyan oldalakat, amelyeken Flash-tartalmat talál, figyelmen kívül hagyja, illetve nem indexeli tovább a Flash alapú különálló SWF fájlokat. Az ígéret szerint a legtöbb felhasználó és weboldal-üzemeltető gyakorlatilag semmit sem fog ebből észrevenni.