A Kickstarter az őrült feltalálók legszórakoztatóbb gyűjtőhelye

A South Park vonatkozó része óta tudjuk, hogy egy sikeres Kickstarter-projekthez nem kell más, csak egy jól csengő név, néhány fotó, és máris dől a pénz. A Kickstarter az internetre szabadította az őrült feltalálókat, akiknek az ötletei nem kallódnak el a garázsban, hanem akár fel is kaphatja őket a nagyvilág, legyen az bármilyen hülyeség.

A Business Insidernek korábban azt nyilatkozta a Kickstarter egyik szóvivője, hogy bár vannak szabályok arra vonatkozóan, hogy például fegyvereket, pornográf találmányokat, gyógyszereket és drogokat nem lehet projektnek álcázva feltenni, ők nem bírálják azokat a találmányokat és ötleteket, amik a szabályrendszerüknek megfelelnek bár, de teljesen hasznavehetetlenek, rondák, vagy egyértelműen hülyeség az egész. Márpedig ilyeneket tömegestül találni – és ami igazán durva: az eszement ötletek egy része meg is valósul.

Macskanyalogató segédeszköz

Ha valaha aggódott azon, hogy nem sikerül a macskájával zavarbaejtően intim helyzetbe keverednie, akkor valószínűleg jó hírnek találja, hogy a Licki nevű szájbavehető macskafésű ötlete végül több mint 52 ezer dollárt hozott a kitalálójának, és megvalósult. A termék azóta is elérhető, bárki beszerezheti, akit eddig csak annyi tartott vissza attól, hogy nyalogassa a macskáját, hogy telemegy a szája szőrrel.

Mémétterem

2018-ban 300 ezer dollárt szeretett volna összegyűjteni az egyik 25 éves felhasználó és a kisöccse, hogy egy méméttermet nyithassanak. A menün olyan tételek szerepeltek volna mint a Cincinnati állatkertjében lelőtt veszélyeztetett gorilla, Harambe emlékszendvics, Covfefe kávé vagy a Tide Pod shake.

A tervek szerint tulajdonképpen nem igazán különbözött ez semmiben egy sima étteremtől, ami vicceskedő neveket próbál adni az étlapon feltüntetett ételeknek. A felhasználók valószínűleg emiatt is trollkodták szét az egészet, így a fiúk 72 órán belül feladták az éttermes álmaikat.

Okosvágódeszka

Az elmúlt években drámaian megokosodott minden az ember körül, és szinte bármit el lehet adni, ha elé teszik az okos jelzőt. Volt itt például lopásgátlós okosesernyő, vagy okosdezodor, ami pont megfelelő mennyiségű izzadásgátlót visz fel az ember hónaljára. És milyen igazuk lett azoknak, akik kitalálták, hogy okosvágódeszkát is kellene már végre prezentálni az embereknek, ugyanis majdnem 1,8 millió dollárt sikerült összegyűjteniük rá.

A vágódeszka egyébként attól okos, hogy egyben mérleg is, lehet vele kést élezni és fertőtleníteni, és még időzíteni is lehet vele. Persze csak ha rendesen fel van töltve, hiszen valószínűleg új színt visz a konyha életébe, amikor amiatt is lehet szitkozódni, hogy fel kell tenni töltőre a vágódeszkát.

Minimalista betlehem

Az okoseszközök előtt a minimalista eszközök taroltak a Kickstarteren, de a minimalista betlehemes összeállításnak nem sikerült elegendő támogatót szerezni. Pedig annál minimalistább nem igazán lehet valami, hogy fakockákra kerülnek a szereplők nevei, és kész. Pedig a nagyszabású tervekben az is szerepelt, hogy akár a templomokba is életnagyságú fakockák kerülhetnének karácsonykor.

Fotó: kickstarter.com

Beltéri őrdrón

Az okosotthon is olyan hívószó, amit ha meghallanak az emberek, hajlamosak túlzásokba esni. Például ész nélkül megvásárolnak egy beltéri minihűtő méretű drónt, hiszen az képes egyik szobából a másikba átszáguldani, vagy kinézni az ablakon, hogy kiderüljön, áll-e valaki a kapuban.

Az Aire annak ellenére gyűjtött több mint 85 ezer dollárt, hogy nem egy kis méretű darabról van szó, azaz nagyon egyszerűen és hatékonyan tud bármit felborítani, vagy a szívbajt hozni az otthon maradt gyerekre és kisállatra, amikor elindul vagy mikor lezuhan. Annak ellenére hátráltak végül ki a feltalálók a repülő biztonsági őr mögül, hogy összejött a kitűzött cél. Akkor azt nyilatkozták, hogy más potenciális üzleti lehetőséget láttak meg a termékben, de arról azóta sincs szó, hogy pontosan mire is gondoltak.

Náci anime randiszimulátor

Több mint 85 ezer dollárt kalapozott össze a Mein Waifu is the Fuhrer nevű randiszimulátor, ami ellen többen is felszólaltak, de mivel a kitalálói paródiaként jelölték meg, nem vették le az oldalról. A játék lényege az volt, hogy a hírhedt náci vezetőket nagy szemű anime-lányokként ábrázolták a készítők. Azok a támogatók, akik elég pénzt fizettek, még életnagyságú lánybabát is kaptak.

Méregdrága, cserébe használhatatlan smoothie-gép

A Juicero nevű céget rengetegen támadták, és nem sokkal az indulása után be is zárt, mert nem tudta nyereségessé tenni a vállalkozását. Pedig előtte 120 millió dollárt (!!!) szedtek össze befektetőktől, hogy elindítsák a nagy üzletet. 400 dolláros smoothie készítő gépeket árultak, amikhez előre kiporciózott felvagdosott gyümölcsöket és zöldségeket lehetett vásárolni, hogy aztán pontosan ugyanazt a hatást lehessen elérni, mint egy sokkal olcsóbb géppel vagy akár egy kézifacsaróval. Sőt a tesztek során az is kiderült, hogy sokkal gyorsabb ha az ember kézzel összenyomkodja a zacskók tartalmát, és kiönti egy pohárba, mintha a méregdrága gépbe teszi bele.

Fotó: Juicero

Hányóspóló, kanálhűtő, bőröndakasztó, művészeti projekt

De a Kickstarter igazi lényegére akkor derül igazán fény, mikor tényleg szabad utat kapnak azok a feltalálók is, akik nem elégszenek meg azzal, hogy a sarki kocsmában a negyedik sör után meséljenek arról idegeneknek, hogy mit találtak ki. Mint például a hányóspóló, ami első ránézésre egy szimpla rusnya póló, de a kenguruzsebébe lehet hányni, aztán pedig cserélgetni a hányószacskót.

Vagy az az akasztó, amit az övre lehet tenni, és az embernek soha többé nem okoz gondot, hogy nincs egy szabad keze sem, a gurulós bőröndöt gond nélkül húzhatja magával, de akár a kabátot vagy a szatyrot is rá lehet akasztani. Ennek a feltalálója egyébként azt állítja magáról, hogy pilóta, és a munkája inspirálta a bőröndakasztó feltalálásra, de úgy látszik mégsem lett átütő siker, ugyanis senki sem támogatta az ötletét egy fillérrel se.

De szintén nem sikerült elegendő támogatót találni ahhoz a ventilátoros kanálhoz, ami leveszi az ember válláról azt a súlyt, hogy neki kelljen megfújni az ételt, mikor eteti a gyereket. Ez mindössze 60 dollárba kerülne, és arról nincs infó, hogy a leveseket milyen lendülettel fújja ki a kanálból, vagy hogy mennyivel egyszerűbb megoldás, ha egyszerűen kevesebb ideig melegíti az ételeket az ember.

Fotó: kickstarter.com

És sajnos annak a művésznek sem jött össze a támogatás, akinek az lett volna a performance előadása, hogy felállít piramisszerűen egy rakás pezsgőspoharat, majd pezsgő helyett egy zongorát dob a kompozícióra. Ahogyan a Twerk Sziget munkacímű film sem jött össze, aminek a forgatókönyvéről annyit lehetett tudni, hogy egy rakás nő gyűlik össze egy szigeten, és twerkelnek, azaz őrült módon rázzák a feneküket.

Még csak nem is kell igazi feltalálónak lenni a sikerhez: néhány lelkes fiatal kitalálta a lézerborotva koncepcióját, vagyis annyit, hogy milyen menő lenne, ha lézerrel lehetne leszedni az arcról a borostát. 4 millió dollárt gyűjtöttek rá össze, mielőtt gyanakodni kezdett a Kickstarter, és kiderült, hogy a tervezőknek az égvilágon semmilyen tudományos vagy mérnöki előéletük nem volt, és igazából csak úgy kitalálták ezt az egészet, hogy milyen király lenne, ha. Mintha bárki kitalálna egy fogkefét, aminek a sörtéin egyetemi végzettségű nanopapucsállatkákba épített mesterséges intelligenciával megtámogatott szubatomi részecskék végeznének beavatkozásokat, hogy soha többé ne kelljen fogorvoshoz menni. Ez egész jól hangzik, fel is dobom Kickstarterre, hátha összejön rá pár millió.