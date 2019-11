Újabb Facebook-baki: 100 fejlesztő hozzáférhetett csoporttagok adataihoz

Akár 100 külsős fejlesztő is ráláthatott néhány Facebook-csoport tagjainak személyes adataira 2018 áprilisa óta, és az elmúlt 60 napban legalább 11 fért hozzá felhasználók információihoz – írja a Verge. A Facebook egy hivatalos blogbejegyzésében jelentette be, hogy ugyan tavaly április (azaz a Cambridge Analytica-botrány) óta külső alkalmazások fejlesztői hivatalosan nem láthatnak rá a csoportok tagjaira, néhánynak mégis sikerült, de elvileg most már tényleg minden fejlesztőt kizártak.

A Facebook-csoportok adminjai beköthettek külsős eszközöket, hogy könnyebben kezeljék a csoportjukat, így ezek az alkalmazások hozzáfértek a csoport aktivitásához. A tavalyi változások óta a külsős fejlesztőknek már nem lett volna szabad rálátniuk a felhasználók nevére, fényképeire, vagy bármilyen más profilinformációjára. Ennek ellenére Konstantinos Papamiltiadis, a Facebook platform-partnerkapcsolati vezetője azt írta a blogbejegyzésben, hogy néhány külsős alkalmazás fejlesztője mégis hozzáfért ilyen információkhoz.

Állítása szerint nem találtak arra utaló jelet, hogy ezek a fejlesztők visszaéltek volna ezekkel az adatokkal, de biztosra akarnak menni, hogy mindenki törli azokat, és ellenőrizni fogják a fejlesztőknél, hogy eleget tettek-e a kérésüknek.

A bejegyzésből nem derült ki, hogy ki is az a bizonyos 100 fejlesztő, de Papamiltiadis annyit elmondott, hogy leginkább olyan appokról van szó, amik közösségi platformok kezelésében és videók streamelésében segítette az adminokat. Azt se lehet tudni, hogy pontosan milyen jellegű személyes adatokhoz fértek hozzá a tagok nevén és fényképén kívül, ahogy azt sem, hogy hány felhasználót érint a biztonsági rés.