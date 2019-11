Rátalálták a híres svéd hadihajó elsüllyedt párjára

Két nagy méretű, 17. századi hadihajót találtak svéd régészek Vaxholm szigete mellett, Stockholmtól nem messze, jelentette be a Vrak - Hajóroncsok Múzeuma nevű vízalatti régészettel foglalkozó szervezet. A kutatók azt remélik, hogy a világ egyik leghíresebb hajója, a Vasa párjára sikerült rábukkanniuk a Balti-tenger fenekén.

A Vasa egyike a svéd főváros legnépszerűbb turistalátványosságainak: a svéd hadiflotta újonnan épült büszkesége, a pompás, 64 ágyús hadihajó egy konstrukciós hiba miatt legelső útján, kevesebb mint másfél kilométert megtéve felborult, és elsüllyedt. Az épen maradt roncsot 1961-ben kiemelték a tengerből, konzerválták, és egy speciálisan erre a célra épített múzeumban látható.

Most ennek a legendás hajónak a kevésbé ismert párja kerülhetett elő. A roncs a búvárok szerint körülbelül akkora, mint a Vasa és szándékosan süllyeszthették el, hogy elzárjanak vele egy stratégiai fontosságú vízi utat. A hajóorr 5 méter magasan áll ki a tengerfenékből. A felfedezés másnapján a búvárok egy másik roncsot is találtak a közelben. Mindkét roncsból mintát vettek, ami reményeik szerint segíti az azonosításukat. Történeti forrásokból eddig is tudni lehetett, hogy a sziget mellett legalább három hadihajót elsüllyesztettek a 17. század második felében.

A méretazonosság miatt a régészek remélik, hogy a két roncs közül az egyik a Vasa párja, az Äpplet (vagyis Alma) lesz, amit a Vasa katasztrófája után egy évvel, 1629-ben bocsátottak vízre, a másik roncs pedig vagy az 1632-ben épült Kronan (Korona) vagy az 1634-es Scepter (Jogar) lehet. Az Äpplet sorsáról annyit lehet tudni, hogy 1630-ban részt vett a Németország elleni svéd hadjáratban, de utána ritkán használták, valószínűleg a Vasa konstrukciós hibáitól ez a vitorlás sem volt mentes. A hadihajót 1659-ben süllyesztették el egy tengerszorosban Vaxholm mellett. A Kronan és a Scepter jobban sikerült jármű volt, több csatában is részt vettek, és csak az 1670-es években süllyesztették el őket.

Habár az új felfedezés a régészek számára rendkívül izgalmas, a Vasához hasonló szenzációs látványosság nem lesz belőlük, mivel a kutatók szerint felelőtlenség lenne a roncsokat felhozni a víz alól, ahol a fennmaradásukat biztosítják a természetes körülmények. A stockholmi Djurgården szigetén viszont 2020 végén tervezik megnyitni a Hajóroncsok Múzeumát, ahol a Balti-tenger víz alatti régészeti emlékeivel ismerkedhetnek meg a látogatók.