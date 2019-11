75 év után megtalálták a világháborúban elsüllyesztett amerikai tengeralattjárót, 80 holttesttel a fedélzeten

400 méterrel a tengerfelszín alatt magán felfedezők megtalálták a II. világháborúban eltűnt U.S.S. Graybacket. A régóta keresett amerikai tengeralattjárót idáig végig rossz irányban nyomozták, most japán katonai iratok alapján sikerült azonosítani. 80 tengerész hullámsírja a Csendes-óceánban.

A Grayback az amerikai haditengerészet Tambor-osztályú tengeralattjárója volt, egyike az első sikeres amerikai tengeralattjáró-flottának. A masszív szerkezetű tengeralattjáró a felszínen 20 csomós sebességre volt képes, 18 ezer kilométeres hatótávolságával a japán partok közelében és a Kelet-kínai-tengeren is harcképes volt, hat torpedóvető csövével, masszív szerkezetével, passzív szonárjával komoly veszélyt jelentett az ellenségre.

A USS Grayback 1944. január 28-án indult el utolsó bevetésére Pearl Harbourból. Az elsüllyesztett hajók mérete alapján ez volt a legeredményesebb útja: két szállítóhajó és a Nanho Maru nevű japán tanker elsüllyesztése és további részsikerek után már csak két torpedója maradt, amikor visszarendelték a bázisra. A visszaúton is megtámadott egy hajókonvojt és elsüllyesztett még egy teherhajót, ezután azonban nyoma veszett.

Az amerikaiak 75 éve keresték a 80 emberrel a fedélzetén elsüllyedt Graybeck roncsait, mint azonban most kiderült, végig rossz helyen. Egy elfogott japán rádióüzenet alapján a roncsokat idáig Okinawától 100 mérföldre délkeletre feltételezték, de mint most fény derült rá, egy téves fordítás alapján: a pozíciók megadásánál egy tizedes elcsúszott, így a roncs végig teljesen máshol volt, mint gondolták – írja a New York Times.

A tévedésre egy amatőr japán kutató jött rá, Yutaka Iwasaki a japán haditengerészet háborús aktáit kutatva jött rá a félreértésre. A korabeli jelentés szerint az anyahajójáról felszálló Nakajima B5N japán bombázó egy 200 kilós bombát tubott a felszínen közlekedő tengeralattjáróra, a közvetlenül az irányítótorony melletti becsapódás után a tengerallatjáró azonnal elsüllyedt, a támadásnak nem voltak túlélői.

Az új eredmény felkeltette Tim Taylor, egy magánfelfedező figyelmét, aki néhány éve azon dolgozik, hogy minden, a világháborúban eltűnt amerikai tengeralattjáró roncsait megkeresse. Ez a Lost 52 projekt, melyben most mélytengeri szonárral és egy víz alatti drón segítségével találták meg a USS Grayback roncsait. Eredményesen: 400 méterrel a felszín alatt megtalálták a tengeralattjárót, a közelében pedig a robbanásnál leszakadt fedélzeti gépágyúját.

A felfedezés másnapján a kutatóhajó gyászszertartást tartott a az 1944 februárjában elhunyt 80 tengerész emlékére.