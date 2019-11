Vigyázat, photoshop! Itt az alkalmazás, ami megmutatja, ha manipuláltak egy képet

A valóságelv kaphat egy kis esélyt az Adobe pénteken bemutatott, piacon még nem elérhető új fejlesztésével: a szoftverfejlesztő egy olyan kísérleti projektről húzta el a függönyt a vállalat Max konferenciáján, ami felismeri, ha buherálták, photoshoppolták vagy máshogy módosítottak egy fotót. Egy hőtérképen még azt is megmutatja, hogy a kép melyik részleteit változtatták meg.

Az egyelőre About Face néven futó megoldás a fejlesztők szerint meg tudja mondani, hogy milyen eséllyel változtattak meg a készítése után egy fényképet. Nem a kép egészét vizsgálja egyben, mint mondjuk egy arcfelismerő algoritmus, hanem a pixeleket, és egy hőtérképen mutatja, hogy melyik részletek változhattak a leginkább. Már ez sem hangzik rosszul, de az igazi extra, hogy az About Face megpróbálja helyreállítani az eredeti képet is, méghozzá a konferenciabemutató szerint elég jó hatásfokkal.

Mivel egyre nagyobb a félelem, hogy a pornóiparból elinduló, de komoly politikai kockázatokat is hordozó deepfake egyre inkább megkülönböztethetetlenné teszi a valóságot és az illúziót, az eredetit és a manipuláltat, az About Face-hez hasonló megoldásoknak nagy jövője lehet, ha sikerül eléggé megbízható módon felismernie a módosításokat.