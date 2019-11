Az Instagram fukszos kamuvállalkozóit leplezik le, nem mind penthouse, ami fénylik

Sportkocsipark, Instagram-optimalizált penthouse, luxusjacht-fedélzeti életképek, magánrepülő: az Instán nincs hiány azokból a wannabe influenszerekből, akik vagyonuk képi jeleivel igyekeznek meggyőzni potenciális követőiket saját sikereikről és arról, hogy érdemes hozzájuk fordulni tanácsért. Az üzleti, networking és életmód-tanácsadó figurák között különösen sokan használják cégérként a hivalkodó fogyasztást. Szívesen nevezik magukat vállalkozónak, és mivel üzleti szegmensük a magamutogatásra épül, szeretnek többet mutatni a valós anyagi helyzetüknél.

Őket, az Instagramon luxuséletmódot prezentáló ál-újgazdagokat leplezi le stílszerűen egy Instagram-oldal. A @BallerBusters idén februárban indult, és azokra a kamugazdagokra utazik, akiket általában csak #FlexOffenders-nek neveznek. Olyanokra, mint az a 19 éves, dropshopping online kereskedelemben utazó fiú, aki azzal próbálta növelni a népszerűségét, hogy állítása szerint egy 8 millió dolláros villát vásárolt – mígnem a leleplező oldal annak rendje és módja szerint le nem leplezte, hogy csak egy AirBnB-ben fotózkodott. A @BallerBusters másokat hamis karórákkal és bérelt vitorlásokkal szembesít a valósággal.

Az oldal gazdái szerint a kamu vagyonnal hengerelni próbáló instás oldalak gazdái főleg fiatal bizniszguruk. Az avatárjuk gyakran vállalati előadáson vagy egy TedTalknak tűnő eseményen mutatja őket – kicsit annak az esztétikának az újrahangszerelése ez a virtuális kapitalizmusra, ami a fukszos maffiózókat, az őket utánzókat, vagy az anyagi sikert az isteni kiválasztás jelének beállító televangelista prédikátorokat is jellemzi.

Ezek az újgenerációs guruk főleg azokat a fiatalokat próbálják meg lehengerelni, akik maguk is szeretnének sikeres vállalkozók lenni, az iskolai tudásról viszont azt hiszik, hogy nem jó semmire. Egy magát sikeresnek mutató, náluk nem sokkal idősebb vállalkozónak azonban annyira hisznek, hogy több ezer dollárt is fizetnek nekik, hogy a mentoruk legyen.

A tanácsok, kurzusok, és a zárt online-körben megosztott „tapasztalatok” általában semmire nem jók, a @BallerBusters oldalának szerkesztői azt mondják, százával hallottak ilyen átverős történeteket. A New York Times róluk szóló cikke szerint az oldal célja, hogy minél több ilyen kamuvagyonnal parádézó álvállalkozót nevesítsenek, és ehhez állításuk szerint komoly oknyomozó munkát folytatnak. Lecsekkolják a bemutatott képek és az azokon látható vagyontárgyák valódiságát, ahogy az adott vállalkozó tényleges szolgáltatását és eddigi eredményeit is.

Az ellenőrzés hosszadalmas, az eredményét viszont könnyen fogyasztható Instagram Storiesban tálalják sok emojival, hogy az üzenet a vállalkozók tényleges célcsoportjánál is átmenjen. Az is cél, hogy ebből oktatási anyag legyen, amivel még idejében beolthatják a kamu sikerrel szemben a potenciális áldozatokat. Az oldal egyelőre arról nem beszél, hogy a valóban gazdag influenszerek mennyivel jobbak, vajon nekik tényleg van-e olyan tudásuk, amit másoknak is érdemes lenne követnie.