Terápiás malac fogadja az utazókat San Francisco repülőterén

E hét elejétől terápiás malac fogadja az utazókat San Francisco nemzetközi repülőterén - jelentette több amerikai médium is, amelyeket az MTI idéz.

A jól fejlett disznólány Juliana névre hallgat, de tulajdonosa, Tatyjana Danilova Lilou becenéven szólítja.

A koca terápiás állat lett, vagyis az ebekhez hasonlóan segít csökkenteni az izguló utasoknak a stresszt. Az idegességét csillapítani óhajtó utas ugyanis megsimogathatja a termetes röfögő sertés sörtés hátát.

Az MTI azt is írja, Juliana nem először jár San Francisco nemzetközi repülőterén: három évvel ezelőtt, még egészen fiatal süldőként pár hetet már ott töltött, afféle próbaképpen. De tulajdonosa és a reptér akkor nem kötött szerződést egymással a disznó szerződtetésére. Három év elteltével azonban megtörtént a szerződéskötés is. Ennek értelmében a disznó a város kutyakiképző központjában oktatáson-szoktatáson esik át, és ettől kezdve az ideges utasoknak arra is lehetőségük nyílik, hogy a disznó akár közvetlenül a beszállásig elkísérje őket.

A coca állítólag nemcsak nyugtató hatású, hanem illedelmes is, fogalmaz az állami hírügynökség. Megtanították akkor röfögni, amikor "köszöntenie" kell a vendéget, türelmesen viseli a fejére nyomott pilótasapkát, és megadóan tűri a szelfiket is.

Ha nem teljesít szolgálatot a reptéren, Juliana a gazdájával él San Francisco belvárosának egyik lakásában. Saját ágya és diétája van, és naponta sétáltatják, nyakörvvel. Állítólag szívesen tölti az időt emberek társaságában.

A terápiás állatok megszokottak sok amerikai repülőtéren, igaz, elsősorban kutyákat "foglalkoztatnak" e célokra. De a sertések sem teljesen szokatlanok. New York állam fővárosa, Albany nemzetközi légikikötőjében például 2016 decemberétől ugyancsak terápiás állatként kocog Szalonna, a koca.