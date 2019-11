Indul a Facebook Pay

A Facebook szerdán elindítja új fizetési rendszerét, a Facebook Payt. A Facebook mellett Messengeren, Instagramon és WhatsAppon használható rendszer megkönnyíti a fizetést a közösségi oldalak mellett a becsatornázott applikációkban is – írja a Verge.

A Facebook Payjel nemcsak vásárolni és jótékony célokra adományozni lehet, hanem például pénzt is küldeni az ismerősöknek, már ha valaki ilyesmire vágyna. A Facebook Pay függetlenül működik majd a Calibra digitális pénztárcától és Zuckerbergék legfontosabb pénzügyi innovációjától, a már bevezetése előtt egyre több együttműködő partnert vesztő Libra kriptovaluta projekttől.

Az eheti bevezetés fokozatos lesz, először csak a Facebookon lehet majd találkozni vele: személyközi fizetések, jegyvásárlás, játékon belüli vásárlások, illetve a Facebook Marketplace-en is lehet már fizetni néhány vállalkozás oldalán. A rendszer a Facebbok és a Messenger appján is elérhető lesz, a legtöbb bank- és hitelkártyát és a Paypalt is elfogadja majd. A szolgáltatás egyelőre csak Amerikában indul, a nemzetközi bevezetésről még nincs hivatalos időpont.