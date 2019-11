John Carmack mesterséges intelligenciára cseréli a virtuális valóságot

Még a héten távozik tisztségéből a Facebookhoz tartozó Oculus műszaki vezérigazgatója, John Carmack, aki a szerdai bejelentés alapján ugyan tanácsadó szerepben továbbra is dolgozik majd kisebb, a virtuális valósághoz (VR) kapcsolódó projekteken, de a továbbiakban elsősorban a mesterséges intelligenciára akar fókuszálni – írja a Verge.

A korábbi igazgató VR-vonalon a tanácsadás mellett többek között olyan projekteken fog majd dolgozni, amik a képminőséget javítják a gyengébb hardvereken, de saját bevallása szerint ez nagyon keveset fog majd igénybe venni az idejéből, aminek a nagy részét inkább a mesterséges intelligencia fejlesztésével kapcsolatos kérdések fogják kitölteni. Mint mondta, korábban is gondolkodott már azon, hogy mit tudna kezdeni egy olyan problémával, melynek megoldása még nincs a láthatáron, most pedig úgy döntött, bele is vág, mielőtt még megöregedne.

John Carmack neve a legtöbb embernek valószínűleg az id Software társalapítójaként lehet ismerős, hiszen itt olyan kultikus játékokon dolgozott, mint a Doom vagy a Quake. Az Oculus Rift nevű VR-szemüveg felfuttatásából is tevékenyen kivette a részét: már a 2012-es kickstarteres kampány idején segített népszerűsíteni, 2013-ban pedig ott is hagyta az id Software-t, hogy műszaki vezérigazgató legyen az Oculusnál. Itt aztán főleg a hordozható VR-ra terelődött a figyelme, kulcsszerepet játszott a telefon által hajtott Gear VR szemüveg létrehozásában.

Emellett az Armadillo Aerospace nevű startuppal is dolgozott együtt a privát űrrepülés megvalósításáért, ez a projekt azonban évek óta nem haladt.