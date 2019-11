Brutális az új Tank, a magyar CraftUnique 3D-nyomtatója

Felpörögtek a 3D nyomtatással foglalkozó cégek a frankfurti Formnext 2019 szakmai kiállítás előtt. A magyar CraftUnique négy új termékkel állt elő, melyeket ott fognak először közszemlére tenni.

Bár minket eredetileg egy laza kis gyárbemutatóra invitáltak a csepeli üzemükbe, a helyszínen kiderült, hogy valójában a CraftBot Flow termékcsaládot leplezik le előttünk. Oké, a szemfüles szakmabeliek a cég weboldalán már megtalálhatták a négy új nyomtatót, de eddig nem verték nagy dobra a dolgot, és egyébként is csak december elejétől lesznek kaphatók.

A hatékonyságot és a megbízhatóságot helyezik a középpontba a Flow nyomtatókkal, és a felhasználók visszajelzései alapján vezettek be új innovatív funkciókat. A júzerek kívánságlistáján első helyen állt, hogy könnyebb legyen vízszintezni a tálcát. A Flow modellekben szenzorok mérik meg rendszeresen a fej és a tálca közti távolságot, és figyelmeztetnek, ha eltérést tapasztalnak. A finomhangolás azonban még kézzel történik, a tálca alatt megtalálható három tekerővel.

Maga a tálca is megújult, mert a korábbi modellekben megtalálható alumínium lemez a hő hatására hajlamos idővel elvetemedni. A bátrabb felhasználók ezt üveglapra cserélték maguknak, néhányan viszont tartanak az üvegtől, ezért a CraftUnique egy hibrid megoldást választott a Flow modellekhez. Olyan többrétegű lemezt építettek, amelyben csak középen van edzett üveg, alul és felül pedig fémlemezek. Közvetlenül a nyomtatott tárgyak alatt egy tapadást biztosító Kapton filmréteggel bevont, rugalmas acéllemezt találunk, amit bitang erős mágnesek tartanak a helyén. A nyomtatási folyamat végén ezzel együtt lehet kivenni a nyomatot, és a lemez finom meghajlításával pillanatok alatt eltávolítható róla a kész tárgy. Ez főleg akkor praktikus, ha egy viszonylag lapos tárgyat kell leszedni onnan.

Teljesen fém fej olvasztja meg a nyomtatáshoz használt szálat, ez ma már elvárt kelléke egy modern 3D nyomtatónak, és továbbfejlesztették a szálat monitorozó rendszert, hogy ritkábban okozzon gondot az esetleg hibás alapanyagszál. A munkát akár szüneteltetni is lehet, az új, Raspberry alapú vezérlőegységgel pedig igazi miniszámítógép lett a Flow.

A nagyobb volumenű megbízásokat teljesítő nyomtatófarmok, a több tucat gépet kezelő ipari cégek és oktatási intézmények szemében az lehet a robusztusabb vezérlő fő vonzereje, hogy könnyebben tudják távmenedzselni a beállításokat, nyomtatási paramétereket.

A beépített kamerával távolról rá tudunk nézni a nyomtatótérre.

Hogy megbízhatóbb legyen az egész rendszer, az amúgy is masszív fém vázat, amivel a CraftBot nyomtatók a Tank becenevet érdemelték ki a 3D-s közösségben, alumínium idomokkal erősítették meg a Z-tengely mentén. Gyakorlatilag beépítettek a hátába egy fejjel lefelé álló, óriási T betűt.

Pénzt nem nyomtat

A Flow nyomtatók ára 2600 dollárról indul, ennyibe kerül a kisebb méretű egyfejes változat. Nem kis összeg, és azt jelzi, hogy ez nem a belépő kategória. Annak megtartják a CraftBot Plus modellt, amit szintén feltuningoltak pár új alkatrésszel: a fém nyomtatófejjel, a profibb szálmonitorozóval és az üvegréteges tálcával. De még ez is messze van a legolcsóbb printerektől.

A CraftUnique azonban nem tart attól, hogy a kínai webshopokból 200-300 dollárért megvehető 3D nyomatók miatt vevőktől esnének el, és szerintük a hasonló tudású termékek körében még versenyképesek az áraik. Azt tapasztalják, hogy sokan ismerkednek meg a technológiával az olcsóbb eszközök segítségével, de még az elszánt buherátorok közül is sokan feladják egy idő után a kínlódást a házilag összeszerelhető eszközökkel. Aki pedig jó minőségben szeretne nyomtatni, drágább eszközt választ.

Az is intő jel, hogy az olcsó nyomtatók gyártói sorra mennek tönkre, mert ezen a területen óriási a verseny, de sok új belépő is van, mert könnyű vérszemet kapni az alacsonyabb árral elérni remélt óriási vevőközönségtől. Eközben viszont a középkategóriában és a csúcson, ahol a CraftUnique is versenyez, már csak pár tucat cég van, és a következő évben a piac további tisztulására számít a magyar csapat.

A CraftUnique azt reméli, hogy a megbízhatóság sokat nyom a latba. Például az, hogy ők a riválisoknál jellemző 1-2 éves garancia helyett 5 évet (vagy 5000 órát) vállalnak a termékeikre. Ez szerintük a siker egyik kulcsa, a vevőiknek kiemelten fontos a 3D nyomtatók stabil működése és a hozzájuk tartozó terméktámogatás. A gépük plug-and-play, magyarán rendkívül könnyen üzembe helyezhető. (Ebben a kategóriában többször is a legjobbnak szavazták meg a vevők a CraftBot Plus-t.) A CraftUnique ráadásul teljes ökoszisztémát szállít: nemcsak a nyomtató saját fejlesztésű, hanem a rajta futó firmware, a tervezőszoftver, a 3D nyomtatáshoz nélkülözhetetlen szeletelőprogram is az ő termékük, és minden egymáshoz van optimalizálva.

Minden másra is jó

A CraftUnique óriási piaci lehetőségeket lát az iparban, ahol sokan még csak most ismerkednek a 3D nyomtatással. Mostanra az is kikristályosodott, hogy mit érdemes elvárni a technológiától. Sokan arra számítottak, hogy majd kész termékeket nyomtatnak a sufniban, amire persze megvan a lehetőség, ám az iparban a 3D nyomtató többnyire nem leváltja, hanem inkább kiegészíti a munkafolyamatokat. Ha például változtatni kell valamin, nem kell 2-3 hetet várni egy módosított alkatrészre, hanem azt ott helyben kinyomtatják, vagy több prototípust tesztelnek, és amelyik beválik, azt készíttetik el. Emellett jól lehet 3D nyomtatóval idomszögeket, befogóékeket, minőségellenőrző eszközöket készíteni.

Nemcsak eladják, hanem használják is.

A CraftUnique gyárában is vannak olyan tárolást segítő fülek a polcokon, amiket maguknak nyomtattak ki, és pontosan illeszkednek a tárolt alkatrészhez.

4 Galéria: 3D-ben nyomtatott dolgok a CraftUnique gyárában Fotó: _ / _

Az oktatási piac is nagyon a 3D nyomtatás megismerésének az elején tart, és ha csak minden középiskola és egyetem egy szem printert vásárol, az is óriási piacot jelent a gyártóknak. De vannak olyan egyetemek, ahol tucatjával veszik a nyomtatókat, a Pécsi Tudományegyetemen például már tízet használnak, az amerikai Texasi Állami Egyetem pedig hatvanat vett. Idehaza a szakképzésben is fontos szerep jut a 3D nyomtatásnak, nemrég az Innovációs és Technológiai Minisztérium alá tartozó 44 hazai szakképzési centrumot látták el nyomtatókkal, és a többség CraftBotot választott.