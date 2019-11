Minden böngészőt feltörtek a kínai hekkkerek

Kína legjobb hekkerei egész hétvégén abban versenyeztek, hogy melyikük tud több sérülékenységet kihasználni az ismert számítógépes és mobilos szoftverekben. A Csengduban megrendezett Tianfu Kupa résztvevői komoly díjakat vihettek haza egy-egy sikeres támadás után.

A Tianfu Kupa pontosan úgy működik, mint a világszerte ismert Pwn2Own bajnokság, és egészen 2018-ig az utóbbit is a kínai hekkerek uralták, csapataik nyerték a legtöbb pontot. Ezeket a kiberbiztonsági szakértőket azonban a nyugati világ szem elől tévesztette, miután Kínai megtiltotta az állapolgárainak, hogy külföldi hekkerversenyeken vegyenek részt, nehogy más is megismerje a tudásukat. Ezért is indították el még tavaly ősszel a Tianfu Kupát.

Az idei bajnokságon az Edge, Chrome, Safari böngéészőket, az Office 365-öt, az Adobe PDF Readert, a D-Link DIR-878 routert, a qemu-kvm és Ubuntu kombinációt és a VMWare Workstation szoftvert törték fel sikeresen.

A záróeseményként meghirdetett iOS-törést feladták a próbálkozók.

A legsikeresebbb csapat a 360Vulcan volt, akik 382500 dollárt kerestek több sikeres támadással, és ennek az összegnek a legnagyobb részét a VMWare feltörése hozta

