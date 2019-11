Az iPhone és a Mac gyártójának úgy látszik, nemcsak a saját platformja fontos, hanem a Microsofté is, hiszen a kaliforniai társaság éppen olyan dolgozókat keres, akik médialejátszó szoftvereket tudnának összerakni a Windowsra – írja a Verge.

Eddig is volt az Apple-nek néhány szoftvere Windowsra, de az ott elérhető iTunes médialejátszó elavult és fölöslegessé vált, hiszen átvette a funkcióit az Apple Music, az Apple TV és az Apple Podcasts.

Azok az eszközök viszont, amelyeken nem érhető el ez a három app, nem tudnak szolgáltatásokkal pénzt termelni az Apple-nek.

Weben ugyan elérhetők ezek a szoftverek, de a böngészőben futó szolgáltatások általában nem nyújtanak olyan felhasználói élményt, mint a dedikált alkalmazások.

Az állásajánlatban külön megemlítik, hogy a Universal Windows Platform (UWP) ismerete nagy előnynek számít, magyarán az Apple a Windows 10 mellett egy csapásra az Xbox One játékkonzolt is meghódítaná. Az utóbbi különösen fontos lehet az Apple TV Plus szolgáltatáshoz, amelyen exkluzív tartalmakat, sorozatokat és filmeket adnak az előfizetőknek.