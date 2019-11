Akkora robbanás volt a világűrben, mint még soha

Egy összeomló csillag gamma-sugárkitörése után olyan nagy energiájú fény száguldott át a világűrön, amilyet még sohasem láttak a kutatók. Az új szélsőségek megismerésével többet tudhatnak meg a néha csak egy másodperc törtrészéig tartó, néha viszont több perc hosszú jelenségekről. Az már most biztos, hogy a lehetséges erejüket eddig jócskán alulbecsülték.

Fotó: NASA's Goddard Space Flight Center A gamma-sugárkitörésének illusztrációja, amely néhány másodperc alatt annyi energiát bocsáthat ki, mint a nap a teljes élettartama alatt

Több energia keletkezett, mint amennyit a Nap állít majd elő a 10 milliárd évre várható teljes életciklusában.

Az összeomlással járó két észlelt gamma-sugárkitörés messze volt tőlünk, 7,5 milliárd fényév távolságban. Bár az első gamma-sugárkitörést majdnem ötven éve azonosították a tudósok, viszonylag nehéz elcsípni azokat, mert az eseményeket akkor tudjuk észlelni, ha pont a Föld felé irányulnak.

A 2019 januárjában bekövetkezett GRB 190114C jelű eseményre húsz obszervatórium ráállt, így rendkívül sok adatot tudtak begyűjteni. Így derült fény a rendkívüli erejére.

Azok a fotonok, amelyeket mi is látunk magunk körül, nagyjából egy elektronvolt energiájúak. Ezzel szemben a robbanásból származó fotonok közt több mint 1 teraelektronvolt (TeV) energiájúak is voltak, ami 1000 milliárdszor nagyobb. A gamma-sugárkitörésből származó fotonok 2013-as rekordja, amely most megdőlt, csupán 94 milliárd elektronvolt volt.

(Live Science, Gizmodo)