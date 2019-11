Kispestig zarándokol, aki komolyan pilóta szeretne lenni

Túl a Határ úton, az Üllői úton kifelé haladva balra, egy átlagos külvárosi irodaház-komplexum hátsó traktusában, egy kis kockaépület emeletén bújik meg a hazai pilótaképzés egyik, ha nem a legkorszerűbb szimulátorközpontja, az A32. Míg kint az 50-es villamosok csörömpölnek, és időről-időre végeláthatatlan dugókba tömörülnek a belváros felé igyekvő autók, addig bent pilóták tanulják, gyakorolják, hogyan kell egy Airbus A320-as utasszállítóval bánni, mik a pilótákra vonatkozó kötelező szabályok, hogyan kell légitársasághoz kerülve kőkeményen dolgozni, a légi irányítással, a földi kiszolgálókkal együttműködni –

és teszik ezt egy olyan vadonatúj, jó részben hazai fejlesztésű szimulátorban, amihez fogható nincs Magyarországon, és amilyenből várhatóan egyre több lesz Európában.

Észrevették a piaci rést

A teljes anyakönyvi nevén "SimNest FNPT II MCC TOGA" általános repülőgép-szimulátor az A32 Simulator Centerben működik, és októberi üzembe helyezése óta már több mint 1032 órát repültek rajta a tanulni vágyó pilóták. Oldjuk is fel gyorsan a rövidítést: az "FNPT" annyit tesz, hogy "Flight & Navigation Procedures Trainer", azaz olyan kiképző szimulátor, amivel a repülés és a navigáció csínját-bínját meg tudják tanulni a leendő pilóták. Nemcsak azt, hogyan kell felszállni, repülni és leszállni egy utasszállítóval, de minden ehhez kapcsolódó eljárást, protokollt is elsajátítanak. A "II" a haladó szintet jelöli, az "MCC" pedig a "Multi Crew Coordination" rövidítése, azaz a szimulátor többszemélyes kiképzésre is alkalmas, aki pedig itt tanul és szerez tanúsítványt, az több főből álló pilótacsapatban is képes dolgozni. Végezetül a TOGA annyit tesz, hogy Take-off/Go-around módok, azaz a szimulátor fölszállás és vészhelyzeti átstartolás gyakorlására is alkalmas.

22 Galéria: Simnest FNPT II MCC repülőgép-szimulátor az A32 Simulator Centerben Fotó: Nagy Attila Károly / Index

Az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség (European Aviation Safety Agency, EASA) által akkreditált szimulátort csütörtökön mutatták be a PeerWilliams Kft. Üllői úti székhelyén, abból az apropóból, hogy ez az első ilyen magas szintű (azaz FNPT II MCC) szimulátor Magyarországon. A PeerWilliams Kft.-t 2011-ben alapították, és kezdetben szoftverfejlesztéssel, startupok támogatásával, IT-megoldások fejlesztésével foglalkoztak, majd miután látták, hogy van egy jókora kereslet-kínálati rés a szimulátorok fejlesztése és gyártása terén, úgy döntöttek, betörnek a jogosított repülésszimulációs oktatóeszközök piacára. Az első, EASA-tanúsítvánnyal rendelkező Simnest oktatóeszközt 2015-ben Dániában építették fel, helyezték üzembe. Termékeik rögtön sikert arattak, mostanra már kilenc Simnest szimulátor működik Európa-szerte, de az igazán nagy áttörést a saját oktatószervezet létrehozásával érték el – mondta Cseh Tamás, a cég vezérigazgatója.

Ez azt jelenti, hogy a cég már egy ideje nem csupán szimulátorokat épít, hanem fejleszti és szervezi a kereskedelmi repüléssel kapcsolatos képzést. Hozzájuk jelentkezhetnek azok a kisgépen már vizsgát tett, szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóták, aki szeretnének nagy légitársaságokhoz felvételt nyerni, utasszállítókra vagy teherszállító repülőgépekre kerülni, pilótakarriert befutni. A PeerWilliams Kft. egyébként január 1-től nevet is vált, hogy ezt az oktatási tevékenységet jobban tükrözze: Simnest Aviation illetve Simnest Pilot Academy lesz az új elnevezés.

Kacsó Miklós technikai igazgató szerint a világon egyre nagyobb kereslet mutatkozik a szimulátorokra, mivel óriási maga a pilótahiány is.

A légitársaságok egyre több tapasztalatlan, alacsonyan képzett pilótát kénytelenek felvenni, akik gyakran mindenféle előképzettség nélkül ülnek át kis kétmotoros gépekről nagy utasszállítók pilótafülkéjébe.

Hogy ennek milyen repülésbiztonsági következményei adódhatnak, jobb bele sem gondolni, egy biztos: itt van az a rés, amit a Simnest-szimulátorokkal és a hozzájuk kapcsolódó oktatási tevékenységgel sikeresen le tud fedni a magyar cég.

3D és force feedback

A Simnest új szimulátora szinte tökéletes mása egy Airbus A320-as pilótafülkéjének, igaz, konkrét típusvizsgát nem lehet rajta tenni, mivel a saját fejlesztésű szimulációs szoftver, ami a kezelőszervek (a tolóerőkar, a joystick, a kormánypedálok) és a szimulált repülési környezet (a pilóták elé vetített rendkívül élethű látvány, a Prepar 3D) közt teremt kapcsolatot, egyelőre nem tartalmazza a valódi Airbus A320-asokra vonatkozó – nem mellesleg licencköteles – adatcsomagot, amivel milliméterre pontosan úgy lehetne irányítani a szimulátort, mint a népszerű, nagy példányszámban gyártott repülőgépet. (Ennek a szoftvercsomagnak a megvásárlása és integrálása a cég jövő évi tervei közt szerepel.)

Aki látott már hasonló oktatószimulátorokat, az tudja, hogy a legdrágább, csúcskategóriás berendezések azok, amik hidraulikus lábakon, speciális állványzaton állnak, és a pilótanövendékek a dobozban ülve még a mozgás élményét is átélhetik tanulás közben. A Simnest ezt nem tudja, de minden mást igen, ráadásul magas színvonalon és relatíve olcsón: a saját fejlesztésű és gyártású elsődleges kormányszervek és vezérlőszervek force feedback elven működnek, azaz valósághű fizikai visszajelzéseket adnak a pilótáknak; a három csúcskategóriás Epson EB-G7900U projektor által vetített kép tényleg olyan szédítő élményt ad, mintha egy repülőgép ablakán néznénk az előttünk kibontakozó tájat; a látási viszonyok szimulálásába pedig természetesen beletartoznak a különféle napszakok és időjárási helyzetek is.

A most látott berendezés nagyjából 350 ezer eurót (120 millió forintot) ér, míg a leendő Airbus-specifikus verziók (amikre várhatóan egy sor rendelés érkezik majd kisebb-nagyobb légitársaságoktól) jóval drágábbak, millió eurón fölöttiek lesznek. A 32 elméleti és 32 gyakorlati órából álló képzés kétmillió forintba kerül a leendő pilótáknak – ez soknak tűnhet mondjuk egy autós jogsi megszerzéséhez képest, de aki ebben a szakmában képzeli el a jövőjét, annak ez az összeg egy viszonylag kis befektetés a pilótakarrier sikerre viteléhez.

Kis celebhíradó: az ismert rádiós, Cooky (Rádió 1, Music FM) is ezen a szimulátoron készül pilótakarrierre, a francia származású műsorvezető Kühtreiber Gyula vezető oktatópilóta segítségével mutatott be egy innsbrucki fölszállást, tanulókört az Alpok hegyláncai közt, majd landolást. Mint az Indexnek elárulta, ha minden jól megy, jövőre elhagyja a kereskedelmi rádiózást, hogy a kereskedelmi repülésben próbálja ki magát, a Wizz Airhez szeretne jelentkezni pilótának. A leendő első tiszt szerint a szimulátornak nem az a lényege, hogy megtanít fölszállni meg leszállni – ez csak pár órányi rész a teljes oktatásból – hanem felkészít a légitársaságoknál folyó munkára, olyan szervezeti- és protokollrutint ad, amivel jóval nagyobb eséllyel kapja meg az áhított pilótamunkát.