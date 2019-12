Lövöldözésig fajult az instagramos influenszerek vitája

14 év börtönre ítéltek egy influenszert, amiért erőszakkal próbált rávenni egy férfit, hogy adja át egy domain tulajdonjogát.

Rossi Lorathio Adams II, leginkább Polo név alatt üzemeltetett több Instagram és más közösségi média fiókot 2015 óta. A népszerűsége abban rejlett, hogy veszélyes helyzetekben készült vagy szexuális tartalmú videókat és képeket osztott meg. Sokan fogékonyak voltak az ilyen tartalmakra, és az sem zavarta őket, hogy előfordult, hogy kiskorú lányok is szerepeltek a videókon, így hamar elérte az 1,5 millió követőt.

Az azonban nem hagyta nyugodni, hogy nem az övé a doitforstate.com domain.

Az Iowa Állami Egyetemre járó Adams gyakran használta a #DoItForState hashtaget, és a videóiban is rendszeresen elhangzott ez a kijelentés, ami ugyan a védjegye lett, de a hivatalos weboldala nem. A domain egy Ethan Deyo nevű magánszemélyé volt, akivel korábban semmilyen kapcsolatban nem álltak, és aki nem akarta eladni, illetve egyszer azt mondta, hogy 20 ezer dollárért cserébe viheti Adams a domaint, aki az utalás helyett inkább az erőszak mellett döntött.

Kezdetben csak pisztolyos emojikat küldözgetett, mikor látta, hogy ez a módszer nem hozza a kellő eredményt, akkor felkereste unokatestvérét, a hajléktalanszállón élő Sherman Hopkinst, akinek már korábban is meggyűlt a baja a rendőrséggel. Hopkins pisztollyal és sokkolóval felszerelkezve betört Deyo otthonába, és fején harisnyanadrágot, azon napszemüveget viselve próbálta rákényszeríteni Deyot, hogy azonnal mondjon le a domain tulajdonjogáról.

Mellékelt egy részletes listát is, mi mindent kell megtenni és hogyan kell rendesen lepapírozni az adásvételt.

Deyo a bürokratikus ügyintézés egy pontján kicsavarta támadója kezéből a fegyvert, és bár ő maga is kapott a lábán egy golyót, a támadóját is meglőtte. Mindketten túlélték az esetet, de Hopkins 20 év börtönbüntetést kapott. Adamset pedig most ítélte el a bíróság, amiért ő volt a felbujtó, és ő tervelte ki az egészet.