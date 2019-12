Csetüzenetben hirdetnek ítéletet a kínai bíróságok

Mesterséges intelligenciával támogatott virtuális bírók, cyberbíróságok és cseten kihirdetett ítéletek jönnek Kínában - írja az Asia Times.

Kína a bíróságok életében is bevezetné a digitalizációt, ami nem állna meg abban, hogy a bírósági iratokat digitalizálnák, hanem nagyobb szerephez jutna a blokchain rendszer, vagy a felhő alapú számítástechnika.

Az egyik legfőbb újítás, hogy egyre szélesebb körben bevonnák a mobil bíróságokat, amik a WeChat nevű kínai közösségi oldalon már most is működnek. Tavaly márciusi indulásuk óta nagyjából 3 millió ítélet született meg a közösségi oldalon- közölte a Legfelsőbb Bíróság.

A virtiuális bíróságok sem lennének teljesen újak, Hangzhou környékén már használják olyan ügyeknél, amiknek van digitális vetülete. Egy ilyen bírósági tárgyalás úgy néz ki, hogy a felek videóchaten perezentálják az ügyüket a virtuális, mesterséges intelligenciával felruházott bíró botnak. Ez a bíró tesz fel kérdéseket és vezeti le a tárgyalást, majd ítéletet hoz, amiről csetüzenetben tájékoztatja az érintetteket. A Hangzhou virtuális bíróságon online kereskedelmi vitákat, szerzői jogi eseteket tárgyalnak, online lehet elindítani a panaszt, majd videóban jelentkezhetnek be a meghallgatásukra a felek.

A bíróságok szerint ha az olyan, általában egyértelmű és könnyen kezelhető eseteket mint ezeket virtuális bírókra bízzák, azzal nagyon sok teher lekerül a hús-vér bíróságokról annak ellenére is, hogy még ezeket az ügyeket is ellenőrzik, és ha szükség van rá, akkor közbeavatkoznak. A bíróságok digitalizálására a szakértők szerint azért van szükség, mert az online kereskedelem és mobilos tranzakciók elterjedésével ugrásszerűen megnőtt a jogi estek száma is.

A digitalizálás gyorsabb ügyintézést is jelen, így nem kell annyit várni, hogy kiderüljön, kinek is van igaza egy-egy ügyben. Hangzhou után Peking is bevezette, hogy bizonyos ügyeket digitális bíróságok tárgyaljanak. A WeChat bíróságokat 12 tartományban és régióban vezetik be, és a hagyományos tárgyalásoknál is nagyobb szerepet szánnak a digitalizációnak és az online megoldásoknak. Ez az elképzelés egyébként teljesen egybe is vár Hszi Csin-ping kínai elnök azon elképzelésével, hogy Kínából a világ vezető technológiai nagyhatalma lesz.