A varjak sokkal okosabbak, mint korábban hittük

A varjakra régóta azt mondják, hogy kifejezetten ravaszak, de valószínűleg sokkal intelligensebbek, mint azt valaha is feltételezték a kutatók.

A varjúkutatás mérföldövét a kétezres évek elején egy Betty nevű varjú szolgáltatta, ami fogta magát, felvett egy drótot, majd addig formálta, amíg a drót végén nem lett egy kis kampó. Ezzel a kampóval már sokkal egyszerűbben ki tudta bányászni a húst a műanyagpalackból, és meg is volt az ebédje. Az Oxfordi Egyetem kutatói, miután végignézték a varjú produkcióját, felmerült bennük a kérdés, hogy Betty vajon egy kivételesen okos varjú, vagy mindegyikük meg tudna-e oldani egy ilyen komplex feladványt.

Később kiderült, hogy Betty egyéltalán nem volt különleges, és az új-keladón varjúk előszeretettel használnak és gyártanak eszközöket.

A intelligens főemlősöknek olyan az agyszerkezetük, hogy képesek megoldani összetett feladatokat is. A varjúfélék családjába tartozó madarak agyának szerkezete nem olyan, mint a főemlősöké, ennek ellenére nagyon sok hasonlóság van abban, hogyan oldják meg a problémákat, vagy hogyan változtatnak a problémamegoldási folyamaton, ha egy új információ vagy helyzet adódik. Az is izgalmas megfigyelés volt, hogy mikor eszközt keresnek, akkor pontosan tudják, milyen tevékenységhez mi passzol a legjobban, ahogyan az emberek is tudják, hogy szöget nem tudnak beverni például egy sörösüveggel.

A varjak is megtanultak az evolúció során szerszámokat használni, ami azt jelenti, hogy olyan dolgokat is meg tudnak tenni, amikre egyébként a természetes állapotuk szerint nem lennének képesek, például a kis kaparó szerszámaik nélkül nem tudnának megenni olyan bogarakat, amik fák mélyedéseiben élnek, vagyis ezek az eszközök segítenek a túlélésben.

Ugyanakkor a kutatások azt is bizonyították, hogy nemcsak a túlélésük érdekében hajlandóak feladványokat megoldani, csak eddig egészen egyszerűen nem tesztelték ezeket a képességeiket. Pedig a kutatók egyetértenek abban, hogy ahogyan az emberekre és a főemlősökre, a varjakra is igaz, hogy kíváncsi természetűek, és sokszor a saját szórakoztatásukra használják az eszüket, nem az alapvető biológiai funkcióik ellátására. Szeretnek olyan játékokat játszani, amikben az agyukat kell használni, pont ugyanúgy, ahogyan az emberek szeretnek keresztrejtvényt fejteni. A kutatások szerint a varjaknak is van hangulata, emlékei, stratégiái.