A Google és az Apple ellen is per indult a halálos kongói kobaltbányászat miatt

Az Apple, a Google, a Tesla és a Microsoft is ott van azok között a techcégek között, amik ellen pert indított az International Rights Advocates nevű emberi jogi szervezet a kongói gyerekbányászok kizsákmányolása miatt – írja a BBC.

A szervezet tizennégy kongói család nevében indított pert a cégek ellen, amik álláspontjuk szerint pontosan tudják, hogy a termékeikhez felhasznált kobaltnak köze lehet a rengeteg sérüléssel és halálesettel járó kongói gyerekmunkásokhoz. Mint írták, a cégek nem szabályozzák megfelelően az ellátási láncukat, helyette inkább kihasználják a gyerekek kizsákmányolásából származó előnyöket.

A felsorolt cégek mellett a Dell is szerepel a perben, valamint két bányászcég, a Zheijang Huayou Cobalt és a Glencore is, a vád szerint ugyanis állítólag az általuk birtokolt területeken dolgoztak a családok gyerekei. A Glencore már adott is ki közleményt, melyben állítják, hogy egyáltalán nem vásárol, dolgoz fel, vagy árul kézzel bányászott ércet, és sem a gyerekmunkát, sem a kényszermunkát.

