A kutyák a skizofrénia kialakulása ellen is jók

Ha egy gyerek egy kutya körül éli élete korai éveit, csökken nála az esélye a skizofrénia kialakulásának – írja a ScienceDaily. A Johns Hopkins School of Medicine és a Sheppard Pratt Health System kutatói abból indultak ki, hogy kutatások több komoly pszichiátriai zavar kialakulását is összefüggésbe hozták a gyerekkori környezet immunrendszerre gyakorolt hatásával. Mivel a háziállatok nagyban képesek befolyásolni egy gyerek környezetét, a kutatók arra voltak kíváncsiak, hogy az állatok hatnak-e annyira egy gyerek immunrendszerére 12 éves koráig, hogy nőjön a skizofrénia vagy a bipoláris zavar kialakulásának esélye felnőttkorukra. A tanulmány a PLOS One című folyóiratban jelent meg.

A kutatás vezetője, Robert Yolken és kollégái 1371 alanyt vizsgáltak, férfiakat és nőket egyaránt, 18 és 65 éves kor között. Közülük 396-ot skizofréniával, 381-et pedig bipoláris zavarral diagnosztizáltak korábbam, míg a maradék kontrollcsoportként szolgált. Az utóbbi csoportban alapos szűrést tartottak, hogy biztosan nincs-e senkinek bármilyen diagnosztizált, vagy nem diagnosztizált pszichiátriai rendellenessége.

Yolkenék arra jutottak, hogy akár 24 százalékkal is csökkenthető a felnőttkori skizofrénia kialakulásának az esélye, ha valakinek volt kutyája 13 éves kora előtt. Ez a szám azoknál volt a legmagasabb, akik születésüktől, vagy legkésőbb 3 éves koruk előtt óta kutyával éltek. Ha pusztán a számokat nézzük, az USA-ban ez 840 ezer embernél előzhette volna meg a skizofrénia kialakulását, bár ennél több faktor is szerepet játszik.

Arra egyelőre nem találtak bizonyítékot, hogy Buksi a bipoláris zavart is hasonlóan visszatartaná, Cirmi, azaz a macskák pedig se káros, se jótékony hatással nem voltak ezen zavarok kialakulására. Yolken azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ezek még korai eredmények, és szükség van további kutatásokra.

