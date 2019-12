Kamuhír miatt kellett milliárdos büntetést fizetnie a Bloombergnek

A francia hatóságok ötmillió euró (1,6 milliárd forint) büntetést szabtak ki a Bloomberg pénzügyi hírszolgáltatóra, amiért az tévedésből leközölt egy hamis sajtóközleményt. A kamuhír arról szólt, hogy a francia építőipari óriás Vinci könyvelésében hibákat fedeztek fel a könyvvizsgálók, ezért a 2015-ös és 2016-os pénzügyi eredményei utólag változni fognak, méghozzá több milliárd eurót, és természetesen nem pozitív irányban.

A hamis sajtóközlemény elég ügyesen volt megszerkesztve, a megszólalásig hasonlított a Vinci valódi közleményeire, az ismeretlen tettesek még a cég weboldalának Hírek szekcióját is lemásolták, és a közleményben ide linkeltek, hogy még valósághűbb legyen. Az egyetlen különbség a sajtókapcsolatokért felelős munkatárs mobilszáma volt, illetve az, hogy a hivatalos vinci.com domén helyett a vinci.group-ot használták. Fél órával a közlemény után ráküldtek egy kamu cáfolatot is a közleményre, ami persze csak fokozta a káoszt (főleg miután a cég sajtóosztálya is észrevette, mi történik, és újabb cáfolattal próbáltak tüzet oltani).

Az akció átmenetileg 19%-os zuhanást okozott a Vinci részvényárfolyamában, 6 milliárd eurót eltüntetve a cég piaci értékéből. Hogy a tőzsdei felfordulást kihasználva kik kaszáltak látványosan nagyot az egész ügyön, még vizsgálják.

A francia hatóságok a hírügynökséget arra hivatkozva büntették meg, hogy nem járt el elég körültekintően, és nem végzett alapos forrásellenőrzést, mielőtt közzétette a hírt, amit persze az egész gazdasági világsajtó átvett aztán. A Bloomberg szóvivője annyit reagált, hogy ebben a történetben ők is áldozatok, és a kamuhír megalkotóit kellene inkább felkutatni és megbüntetni.