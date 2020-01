Minden eddiginél nagyobb amerikai napelemfarm épülhet Las Vegas mellett

Minden jel arra mutat, hogy a Las Vegas melletti sivatagban épülhet meg az Egyesült Államok legnagyobb napelemfarmja. Az egymilliárd dolláros beruházás Warren Buffet tőzsdei befektető nevéhez köthető.

A több mint 2800 hektár méretű napelempark több energiát tud majd termelni, mint az eddigi legnagyobb, 579 megawattos dél-kaliforniai farm. Külön előnye, hogy képes tárolni is az energiát, vagyis az után is lehet rá számítani, hogy lement a nap.

A Gemini-projektnek hívott kezdeményezés már a legtöbb bürokratikus akadályt sikerrel vette, most úgy tűnik, hogy 90 napon belül alá is írhatják a papírokat, és elindulhat a megvalósítás – tudta meg a Los Angeles Times.

Az egész nemcsak a projekt nagysága miatt izgalmas, hanem azért is, mert annak ellenére támogatja a kormány, és annak ellenére valósulhat meg szövetségi tulajdonban álló területen, hogy Donald Trump folyamatosan bírálja a megújuló energiát. Márciusban a napenergiát nagyon-nagyon drágának hívta annak ellenére, hogy ez a legolcsóbb energiaforrás, decemberben pedig a szélerőművekről fejtette ki nézeteit, miszerint sok füstöt termelnek, megölik a madarakat, és egyébként is csúnya a színük. Ennek ellenére több olyan projektet is elfogadhatnak hamarosan, amiknek az alapja a megújuló energia.

Nevada állam Kaliforniához hasonlóan támogatja a környezetbarát energiát, még egy kezdeményezést is aláírtak arra vonatkozóan, hogy 2030-ig az energiaszükségletük felét megújuló energiából fedezik, és a tervek szerint 2050 után már csak megújuló energiát használnának.

A projekt azonban olyan szervezetektől is kapott kritikák, amik alapvetően támogatják a megújuló energiát, viszont ekkora terület elfoglalása szerintük súlyos hatással lehet a környezetre. Biológusok szerint például legalább 215 felnőtt teknős él ezen a területen, amiknek az élőhelye veszélybe kerülhet.