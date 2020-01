Százezernyi kiszivárgott irat fedi fel a Cambridge Analytica globális manipulációs tevékenységét

Egy névtelen Twitter-fiók, a @HindsightFiles az év elején elkezdte kiszivárogtatni a Facebook-felhasználók adatainak tisztességtelen felhasználása miatt megbukott Cambridge Analytica ügyes-bajos dolgairól szóló belső dokumentumokat. A fiók mögött álló személy (vagy csoport) azt ígéri, hogy a következő hetekben-hónapokban összesen százezer dokumentumot fog nyilvánosságra hozni.

A Cambridge Analytica okozta a Facebook mindeddig legsúlyosabb adatkezelési válságát, hiszen kiderült, hogy a közösségi hálózat felhasználóinak adataihoz hozzájutva befolyásolhatták a legutóbbi amerikai elnökválasztás, és potenciálisan más választások eredményeit. A botrányról írt cikkeinket itt találják.

Az ígéretek szerint a százezer dokumentumból nyilvánvalóvá fog válni, hogy a cég 68 országban végzett online dezinformációs tevékenységet, így hatása az eddig képzeltnél is sokkal nagyobb lehetett a világpolitikára. Jelenleg Brazíliával, Kenyával, Iránnal és John Bolton volt amerikai ENSZ-nagykövettel és nemzetbiztonsági tanácsadóval kapcsolatos dokumentumok érhetők el a HindsightFiles oldalán.

A Cambridge Analytica formailag ugyan megbukott és bezárt, a vezetői mindeddig elkerülték a büntetést, így az elemzők gyakorlatilag biztosra veszik, hogy a most következő amerikai elnökválasztás előtt hasonló módszerekkel fogják újfent befolyásolni a választók véleményét, mint négy évvel ezelőtt.

A most kiszivárogtatott dokumentumokról kiderült, hogy Brittany Kaisertől, a Cambridge Analytica korábbi munkatársától származnak. Kaiser korábban a Cambridge Analytica Brexit-népszavazás befolyásolására indított programját igazgatta. A program a feltételezések szerint az Unióból való kilépés irányába térítette a választói akaratot. Kaiser szerepelt a Netflix The Great Hack című dokumentumfilmjében is, és a legutóbbi brit választások után döntött úgy, hogy nyilvánosságra hozza a dokumentumokat. Mint idézi a Guardian, “világos, hogy

a választási rendszerünk teljességgel védtelen a csalással szemben.”

A dokumentumok alapján például valószínűsíthető, hogy a cég még 2017-ben (amikor a Robert Mueller-féle bizottság már vizsgálta az amerikai elnökválasztásba való orosz beavatkozásban játszott szerepét) is manipulálta az ukrán választók véleményét az egyik párt érdekében. Emellett a cég közreműködött annak a rendszernek a kidolgozásában is, amely segítette a Republikánus Párt támogatóit, hogy észrevétlenül, számos fedőcég közbeiktatásával tudjanak pénzt utalni a pártnak.

A New York-i Bard College kutatója, Emma Briant, aki már korábban is hozzáfért kutatási célból a dokumentumok egy részéhez, úgy nyilatkozott, hogy az, ami eddig a Cambridge Analytica-botrányról napvilágra került, csak

a jéghegy csúcsa.

Briant elmondta, hogy “a [most nyilvánosságra kerülő] dokumentumok sokkal tisztább képet adnak arról, hogy valójában mi történt a 2016-os amerikai elnökválasztáson, és hogy mi fog történni a 2020-as választások előtt. (...) Bizonyítékok vannak arra, hogy egy rendkívül veszélyes kísérlet folyik az amerikai választókon, félelemgerjesztő üzenetekkel manipulálják őket. A legsérülékenyebbeket célozzák, és úgy tűnik, ez csak folytatódni fog.