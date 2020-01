90 év után újul meg az autók napellenzője

A Bosch a CES első napján nem fukarkodott a bejelentésekkel, és nagyvonalú vállalásokat tettek a karbonsemlegesség, az oktatás és a mesterséges intelligencia területén is.

A színpadon Michel Bolle, és Mike Manusetti darálták le, hogyan is képzeli a vállalt a jövőt, és ehhez mit tesz hozzá a Bosch, a hallgatóság meg kapkodta a fejét vállalások és a bejelentések közepette.

Hozzányúltak ahhoz, amihez 90 éve egy gyártó sem

A napellenző minden autóban ott van, és nagyjából 90 éve senki nem tett semmit, hogy mikor nap az ember szemébe tűz, ne takarja ki a látótér egy jelentős részét. Most sikerült erre megoldást találni, ez a Virtual Visor, amit mi is kipróbáltunk. Az egész lényege, hogy a sofőr szemének pontos pozícióját követi az arckövető, de hangsúlyosan nem arcfelismerő szoftver, és az algoritmus mindig csak azt a részt sötétíti el, ahol valóban a vezető szemébe süt a nap, a többi rész átlátszó marad. A teszten mutatott példány egyébként rendkívül gyorsan és pontosan reagált az ide-oda pillantgatásokra, és valóban kevésbé volt zavaró mint a hagyományos napellenző. Azt nem tudni, hogy mikor kerül gyártásba, de állítólag már több gyártóval is előrehaladottak a tárgyalások.

Fotó: Bosch

Szintén a biztonságról szólnak az olyan mesterséges intelligenciával megtámogatott fejlesztések, mint a 3D műszerfal, ami jobban felhívja a figyelmet a veszélyekre, és az utastér figyelő és elemző rendszer, ami 2022-től Európában bekerül az új autókba. Ez folyamatosan figyeli és elemzi a sofőr fejtartását és követi a szemet, nem csak akkor szól, amikor úgy látja, hogy pihenni kellene, de akkor is jelez, ha túl sokat nyomogatja a telefont vagy nem az utat nézi vezetés közben. Figyeli az utasok testhelyzetét is, és ettől függően tudja változtatni a biztonsági öv vagy a légzsák beállításait, sőt érzékeli azt is, ha gyerek van az autóban, és jelez ha esetleg feláll menet közben a gyerekülésben. De jelez akkor is, ha a gyereket a hátsó ülésen felejtették a melegben, sőt akkor is, ha valaki bármit a hátsó ülésen felejtett.

Mesterségesintelligencia-nagyhatalom

Azzal kezdték, hogy a mesterséges intelligencia a filmekben mindig valahogy úgy jelenik meg, mintha Pandora szelencéjét nyitnák ki az emberek, és az esetek többségében az a vége, hogy a világ elpusztul. Közben a mesterséges intelligencia már nem science fiction, hanem valóság, és tény hogy alapjaiban változtatja meg a világot, és az is tény, hogy nagy felelősséggel jár. De Bolle szerint a Bosch készen áll arra, hogy a lehető legjobbat hozzák ki az egészből, ezért a céljuk nem kevesebb, hogy a mesterséges intelligencia területén maradandót alkossanak.

Biztonságosnak, erősnek és érthetőnek kell lennie

- foglalta össze a mesterséges intelligencia alappilléreit Bolle. Majd elmondta, hogy éves szinten 3,7 milliárd eurót költ ezzel kapcsolatos szoftverfejlesztésekre.

Nagyobb hangsúlyt kap az oktatás

A következő két évben terveink szerint 20 ezer munkatársunkat képezzük tovább a mesterséges intelligencia területén

- hangzott el a következő vállalás, aminek a hátterében az áll, hogy a folyamatosan tanuló mesterséges intelligenciából csak folyamatosan tanuló munkatársak tudják kihozni a maximumot.

Külön oktatási programot szánnak a vezetőknek, hiszen nekik is tisztában kell lenni a mesterséges intelligencia részleteivel, a mérnököknek és a fejlesztőknek, ami közös pont lesz, az az adatbiztonság, a mesterséges intelligencia etikai kérdései és adatok szuverenitása. Bolle szerint bár az adatvédelem kérdése egyáltalán nem okoz majd gondot nekik, hiszen ők már GDPR bevezetése szerint ugyanazon irányelvek szerint kezelték az adatokat, ebből pedig a jövőben sem szeretnének engedni, hiszen pontosan látják, hogy a bizalom ugyanolyan fontos mint a termékminőség.

Másrészt az is látni kell, hogy a mesterséges intelligencia nem munkahelyeket vesz el, hanem új munkaköröket teremt, erre pedig meg kell találni a megfelelően képzett szakembereket, ehhez is segítség lehet a képzési program.

Németországban, Tübingenben 100 millió eurót fordítanak egy mesterséges intelligencia központ létrehozására, amiben 2022 év végétől 700 szakértő működhet együtt, de nem csak házon belül, a világon 7 helyen működő MI központokból érkezhetnek ide kollégák, hanem külső start-up vállalkozások és kutatóintézetek munkatársait is várják majd.

Szeretnék az embereket is megismertetni azzal, mit is jelent a mindennapi életben a mesterséges intelligencia, hogy bízzanak benne és értsék, hogyan is működik. A legfontosabb alapelvük viszont még mindig az, hogy

Nem lehet a gépet helyezni előtérbe, és nem lehet kivenni a kontrollt az emberek kezéből.

Nem elég fejleszteni a környezetvédelmi megoldásokat, példát is kell mutatni

2019 végére az összes német Bosch telephely karbonsemleges lett, az idei vállalás pedig az, hogy

2020 végéig a világ mind a 400 telephelye karbonsemleges legyen.

A mesterséges intelligencia itt is nagy szerephez jut, az egyes telephelyeken például a házon belüli energiarendszer intelligens algoritmusokat használ az energiafogyasztás eltéréseinek érzékelésére. Bizonyos gyárakban már önmagában ez lehetővé tette a szén-dioxid-kibocsátás több mint tízszázalékos csökkentését az elmúlt két év során.

Már nem sok kell az önvezető autókhoz

A tervek szerint 2022-re nagyjából négymilliárd eurót fordítanak automatizált vezetésre, és több mint ötezer mérnököt dolgozik majd ezen. A lidar-szenzorok már lassan készen állnak a sorozatgyártásra. A lidar a radar és a kamera mellett a harmadik alapvető szenzortechnikát képviseli, lézer alapú távérzékelést alkalmaz. A Bosch nagy hatótávú lidar-érzékelői a nem fémes tárgyakat, például az útra került szikladarabokat is már messziről felismerik, és különbséget tudnak tenni autók, gyalogosok vagy más tereptárgyak között, így egyszerűbb lesz megjósolni, hogy egy fa nem lép le a zebrán az autó elé, de egy gyalogos lehet, hogy igen.

A radarokkal az önvezető autók 3-5 SAE szintre lesznek képesek, ez jelenti az automatizáltság mértékét, az ötös szint a teljes automatizáltságra képes. A tesztekkel is jól haladnak, San Joséban már a közutakon tesztelik, ami már tényleg az utolsó fázis az előtt, hogy élesben lehessen használni.

Az űrben és az orvostudományokban is jelentős fejlesztésekkel készülnek

Tavaly került a Nemzetközi Űrállomásra a SoundSee érzékelőrendszer, amely kiszűri a rendellenes hangokat, majd elemzi őket, ezzel is előre jelezve, ha karbantartás szükséges, még mielőtt baj történne.

A Vivascope egy patológiai platform, ami a vér- és más testnedv-mintákat elemez, digitalizál, a mesterséges intelligencia pedig nagyon gyorsan és nagyon hatékonyan szűri ki a rendellenességeket, és ezzel segítséget nyújt a diagnózis felállításához. Ez sem váltja ki az orvosok vagy a szakasszisztensek munkáját, csak rendkívüli módon meggyorsítja a diagnózis felállításának az idejét.

De az okosszemüvegek is jöhetnek hamarosan, szóba került a szenzoralapú Light Drive okosszemüveg-modul is, amivel a normális, nem sci-fi szemüvegkeretek is felokosíthatóak. A lényege, hogy a viselő viselő látómezejébe vetített képek a napsütésben is egyértelműen felismerhetők, és navigációs útasítások mellett értesítések , szöveges üzenetek vagy naptárbejegyzések is megjelenhetnek a képernyőn.

Az ígéretek szerint 2025-re pedig minden Bosch termék mesterséges intelligenciával lesz felszerelve vagy azzal feljesztették, eseteleg gyártották.

(Munkatársunk a Bosch meghvására és költségén vett részt az eseményen, a cégnek ugyanakkor semmilyen beleszólása nem volt a cikk tartalmába.)