Egy hiba miatt vadidegennek mehet az átutalás, amit ismerősnek küldünk Revoluton

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket egy hibára a Revolut rendszerében, ami sokakat érinthet. A szolgáltatás használata nem 100 százalékosan fájdalommentes (melyiké az?), és a mostani hiba az alkalmazás telefonkönyv-turkálós funkciójának pontatlanságából ered.

Olvasónk három hete regisztrált a szolgáltatásra, el is kezdte tesztelni, mit tud a Revolut. Beleegyezett, hogy az alkalmazás átnézze a telefonkönyvét, amiből kiemeli a kontaktokat, akik szintén használják a szolgáltatást. Meglepetten látta, hogy egy olyan ismerőse – nevezzük Katinak – is szerepel a listán, aki nem szokott élni ilyen hitech szerekkel. Gondolta, teszteli a dolgot, és küldött Katinak 15 forintot. Az utalás át is ment probléma nélkül, de azért csak felhívta Katit, hogy megjött-e a pénz Revoluton.

Mi az a Revolut?

– kérdezett vissza Kati.

A kérdésre olvasónk megnézte a tranzakció részleteit, ahol már a kedvezményezett neve sem egyezett, Kati helyett egy bizonyos Jolánnak ment a pénz. A képen jól látható, hogy a két személy telefonszáma majdnem ugyanaz, gyakorlatilag csak az országkód különbözik (Jolánnak angol száma van, ami +44-el kezdődik). Ez azt jelenti, hogy a Revolut nem számol azzal, hogy a különböző országokban előfordulhatnak hasonló számkombinációk a telefonszámok között, amit pont országkóddal próbál a nemzetközi telefonszámok rendszere orvosolni. Ezt viszont pont nem nézi a Revolut.

Fotó: Olvasói fotó / Index

Olvasónk lelkiismeretesen írt is a Revolut ügyfélszolgálatának, hogy a hibát javítani kéne. Több kört is futott, több emberrel is csetelt, de a végeredmény mindig az lett, hogy ne aggódjon, vissza fogják szerezni a 15 forintját.

Ebből a telefonszámos kavarásból ered az is, hogy néhányan, akik regisztrálni próbálnak, azt az üzenetet kapják, hogy a számuk már használatban van.

Ilyenkor az történik, hogy más országban, más országkód mögött ugyanaz a telefonszáma valakinek, mint a miénk.

Mi is megkerestük a Revolutot az alkalmazáson belüli cseten keresztül. Az ügyintéző azt írta, hogy tudnak a problémáról, és dolgoznak azon, hogy kijavítsák. Azt javasolják, hogy amíg a bug nincs kijavítva, mindenki kérdezzen rá előre a kedvezményezettől, utalásnál hogy van-e Revolutja. Peches esetben előfordulhat, hogy nem annak megy a pénz, akinek küldenénk, hanem valaki másnak, akinek hasonlít a telefonszáma a mi címzettünkére.