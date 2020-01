Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete 2019-ben

Rekordszintre emelkedett a világtengerek hőmérséklete az elmúlt évben a rendszeres mérések kezdete óta egy új elemzés szerint. Azt MTI által idézett dokumentumot készítő kutatócsoport szerint a klímaváltozás hatására felgyorsul az óceánok felmelegedése.

A különböző országok 11 intézetének 14 tudósa által alkotta csoportnak az Advances in Atmospheric Sciences című szaklapban megjelent tanulmánya szerint a világ vizei az elmúlt tíz évben a legmagasabb hőmérsékleteket érték el az 1950-es évek óta, és az öt legutóbbi év volt a legmelegebb. A szakértők elemzésükben a klímaváltozás megállításának fontosságára hívják fel a figyelme, kifejtve: a következmények katasztrofálisak lehetnek.

Két kilométeres mélységben a vizek hőmérséklete az elmúlt évben mintegy 0,075 Celsius-fokkal emelkedett az 1981-2010 közötti időszak átlaga fölé.

Az a hatalmas energiamennyiség, amely az ember miatt az elmúlt 25 évben a klímaváltozás hatására hő formájában az óceánokba került, 3,6 milliárd hirosimai méretű atombomba-robbanásnak felel meg

– idézte az MTI a Cseng Li-csing, a Kínai Tudományos Akadémia tudósa által vezetett kutatócsoport munkáját. A szakértők viszonylag új módszereket alkalmaztak arra, hogy összefoglalják a felmelegedésre vonatkozó adatokat kétezer méter mélyre nyúlóan.

Fontos megérteni, milyen gyorsan változnak a dolgok. Aki meg akarja érteni a globális felmelegedést, annak meg kell mérnie a tengerek melegedését, mondta John Abraham, az amerikai St. Thomas Egyetem munkatársa. Kiemelte: 1970 óta a Föld felmelegedése mértékének 90 százaléka az óceánokba áramlott, miközben a szárazföldeknek és a légkörnek csupán négy százaléka melegedett fel.

A globális felmelegedés valós és rosszabbra fog fordulni. És ez még csak a jéghegy csúcsa annak, ami még következni fog.

Úgy vélte ugyanakkor, hogy az emberiség még most is cselekedhet. "Okosabban kell használnunk energiáinkat, diverzifikálni kell az energiaforrásainkat. Megvan a hatalmunk arra, hogy kisebbé tegyük a problémát", mondta Abraham, hozzátéve: a vizeknek hosszú időre van szükségük ahhoz, hogy reagáljanak a változásokra. "Fontos leszögezni, hogy az óceánok felmelegedése akkor is folytatódik, ha a világ felszíni hőmérsékletének emelkedését két Celsius-fokban vagy az alatt sikerül stabilizálni", foglamazott a párizsi klímaegyezmény célkitűzéseire utalva. Szerinte ugyanis az óceánok lényegesen lassabban reagálnak. A vizek felmelegedésének tempója és mértéke, valamint az azzal együtt járó kockázatok az üvegházhatású-gázkibocsátás mértékének csökkenésével szintén csökken.